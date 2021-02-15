Стартовала регистрация на международный конкурс "Неограниченные возможности". Соревнования проходят при поддержке международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета".

Конкурс направлен на обеспечение условий для творческого, научного и проектного взаимодействия людей с инвалидностью и лиц без инвалидности с целью создания совместных инновационных проектов для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Международный конкурс проходит в онлайн-формате на платформе инновационных соревнований braim.org. К участию в проекте приглашаются студенты и молодые специалисты от 18 до 35 лет из всех стран мира, а также люди с инвалидностью без возрастных ограничений.

В состав команды обязательно должен входить человек с инвалидностью в качестве члена команды или внешнего консультанта, для которого актуальна тематика конкурсного проекта.

Для всех участников конкурса будет доступна бесплатная онлайн-школа от российских и зарубежных экспертов по актуальным проблемам людей с инвалидностью и инновационным технологиям. Победители получат консультационную и организационную поддержку для дальнейшей доработки проекта, а также призы от спонсоров.

Состязания пройдут по пяти различным номинациям:

"Реабилитация" - лечение и реабилитация нарушенных функций организма;

"Протезирование Плюс" - восполнение утраченных функций организма;

"Доступная среда" - устранение барьеров в городской и домашней средах;

"Интернет без границ" - устранение барьеров в использовании интернет-ресурсов и создании новых, в том числе мобильных приложений;

"Экология жизни" - инновационные разработки минимизирующие последствия загрязнения окружающей среды на здоровье человека.

Организаторами конкурса выступили "Центр развития информационных технологий "ИТ-Планета", Всероссийское общество инвалидов и The Black Sea Climate and Business Initiative "CLIMBIZ". Экспертами конкурсов - представители компаний инновационного сектора, а также общественные организации: Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых, национальное объединение "Доступная городская среда", международная ассоциация конкурсов профессиональных навыков для глухих "Deaf skills".

Этапы и сроки проведения конкурса:

Регистрация участников - с 1 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года;

Первый отборочный этап - c 1 февраля по 31 марта 2021 года;

Второй отборочный этап - с 1 по 30 апреля 2021 года;

Международный финал - с 28 по 31 мая 2021 года.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по адресу upcontest.org.