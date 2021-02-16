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Образование Общество

В мкрн Федоровка в Тольятти построят школьный центр

ТОЛЬЯТТИ. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В тольяттинском микрорайоне Федоровка планируется построить образовательный центр. Такая информация была озвучена 16 февраля в программе "Главная тема" на телеканале "Самара.24" с участием губернатора Дмитрия Азарова.

Старая школа на 300 детей была закрыта несколько лет назад из-за ветхости. Дети из нее были переведены в другие школы Тольятти.

Проект реконструкции здания был разработан в 2016 г. и предполагал, что в нем разместятся начальная школа и детсад. Однако инициативная группа местных жителей выступила против его реализации, заявив о необходимости полноценной школы.

В итоге, по словам мэра Тольятти Сергея Анташева, было принято решение о сносе старого здания школы и строительстве в Федоровке образовательного центра - школы-девятилетки и детского сада. Проектная документация должна быть готова до конца года.

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