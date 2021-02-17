Самарский минкульт возглавила Татьяна Мрдуляш

В среду, 17 февраля, губернатор Дмитрий Азаров на заседании правительства Самарской области представил нового министра культуры региона. Эту должность с сегодняшнего дня занимает Татьяна Мрдуляш.

Татьяна Мрдуляш работала в Третьяковской галерее с 2015 г., в последние годы занимала пост заместителя генерального директора по развитию.

"Татьяна Павловна — один из вдохновителей проекта по созданию филиала Третьяковской галереи здесь, в Самаре. Рассчитываю, что до конца этого года мы доведем работы до конца, а в начале года 2022 откроем филиал в полной мере. Уверен, это будет огромный творческий прорыв в культурной жизни нашего региона", — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что на посту министра культуры Татьяна Мрдуляш сменила Бориса Илларионова, который принял решение об уходе с должности.

"Уверен, что Самарская область многое приобрела за то время, когда Борис Александрович возглавлял министерство культуры. Точно время не потеряли, а провели во благо. Все договоренности, о которых мы говорили в самом начале работы, были достигнуты и исполнены. Мы создали хорошую творческую атмосферу, запустили целый ряд проектов на территории нашего региона", — отметил губернатор и вручил Борису Илларионову благодарность за вклад в развитие культуры области.