Глава самарского минкульта покинул свою должность

Министр культуры Самарской области Борис Илларионов покидает свою должность. По информации Волга Ньюс, 16 февраля он попрощался с коллективом.

Ожидается, что сегодня в правительстве области представят новую кандидатуру на пост. Сразу несколько источников озвучивают имя Татьяны Мрдуляш, которая до декабря прошлого года работала заместителем директора Третьяковской галереи.

В областном министерстве культуры пока эту информацию не комментируют.

Борис Илларионов вступил в должность министра культуры Самарской области в октябре 2019 года. До этого пост занимал Сергей Филиппов, который сейчас работает генеральным директором Самарского театра оперы и балета.

Напомним, что в 2022 году в Самаре планируется открыть филиал Третьяковской галереи на территории Фабрики-кухни.