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Гандбольная "Лада" победила "Динамо-Синару" — 34:18

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем 19-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти "Лада" победила "Динамо-Синару" из Волгограда — 34:18 (16:8).

Фото: "Лада" ГК

Со старта хозяйки убежали вперед на два мяча, но тут же себя дали нагнать. И лишь затем, сгруппировавшись, принялись уверенно накапливать отрыв. Ближе к середине тайма у них подоспели плановые ротации в составе. Но они все-таки слегка нарушили равномерное наращивание оборотов "Лады". И на 24-й минуте при счете 12:7 последовал ее тайм-аут, вызванный стремлением предотвратить сумбур.

Возглавила кампанию по возвращению игры в прежнее русло Щербак. Она заколотила три тольяттинских гола подряд, между которыми вклинился лишь один точный волгоградский выстрел. А за семь секунд до антракта Аришина подытожила ускорение волжанок семиметровым, который она сама же заработала, сама и реализовала, сделав разницу двукратной.

Отметим, что динамовские вратари за весь тайм отразили всего-навсего один бросок.

Тольяттинскую сетку после перерыва была призвана оберегать вместо Деревень Михайлюта. И до некоторых пор у нее получалось не очень. А все во многом потому, что, перемешав состав, домашняя команда не стремилась сразу же соперниц снова своей мощью подавить. До девятой минуты тайма шел обмен попеременными уколами, увенчавшись десятью голами — по пять в обе стороны, пока гости не схлопотали от саратовских арбитров два удаления подряд.

Они явно подкосили волгоградок. Та же Щербак на пару с Кирдяшевой выдвинулись на расстрел противника. За ближайшие двенадцать минут в гостевые ворота влетели семь мячей, в хозяйские — всего один. Пошли дела у Михайлюты, начавшей вызывать восторженные возгласы трибун. В районе второго тайм-аута "Лады", запрошенного за девять с половиной минут до финальной сирены, "Динамо" ненадолго оживилось, но следом снова резко скисло. В концовке юных волгоградок было откровенно жаль.

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