Дмитрий Азаров: "Там, где люди берут на себя ответственность, необходимо помогать им в первую очередь"

В пятницу, 19 февраля, губернатор Дмитрий Азаров поручил в этом году решить вопрос с ремонтом коммуникаций в районе дома по ул. Физкультурной, 129 в Самаре. С этой проблемой на встрече губернатора с председателями советов МКД, ТСЖ и ЖСК к нему обратилась председатель дома Антонина Коваль.

Она рассказала, что устав от недобросовестной работы управляющей компании, жильцы создали собственную УК "Гармония". "С 2019 года мы с председателями домов квартала объединились и создали свою УК. Сегодня мы успешно справляемся с задачами по содержанию и обслуживанию домов. За год в нашем доме мы привели в порядок коммуникации, снизив аварийность на 80%", - добавила Антонина Коваль.

Но у жильцов есть вопрос, решить который самостоятельно они не могут. "Рядом с нашим домом проходит магистральная труба холодного водоснабжения, которая требует ремонта. Из-за прорывов наш дом подтапливался, на нем образовались трещины, - рассказала женщина. - Около двух лет труба не течет, но маяки, установленные на доме, показывают динамику трещин. Жители опасаются новых прорывов, мы бы хотели, чтобы аварийный участок трубы был заменен".

Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной совместно с руководством компании-собственника коммуникаций в кратчайшие сроки решить вопрос о включении работ по замене участка трубопровода в планы на этот год.

"Там, где люди берут на себя ответственность, необходимо помогать им в первую очередь. Мы с вами имеем такую практику, к примеру, поддерживаем активность людей при помощи проектов "Твой конструктор двора" и "СОдействие". Давайте в этом году просьбу исполним, с задачей справимся", - поставил задачу губернатор.