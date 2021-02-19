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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров провел встречу с 10 тыс. старших по многоквартирным домам региона

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел большую встречу по ВКС с председателями советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов.

"Я пригласил вас для делового и содержательного разговора по теме ЖКХ, потому что понимаю, что вопрос содержания жилья, качественного предоставления услуг касается буквально каждого жителя Самарской области, - отметил глава региона, обращаясь к 10 тыс. старших МКД. - Понимаю, что проблем в ЖКХ всегда было много, но это не значит, что я с этим буду мириться".

Встреча с председателями советов многоквартирных домов, ТСЖ, ТСН и ЖСК продлилась около трех часов. По каждому прозвучавшему вопросу даны поручения главам муниципалитетов. Остальные проблемные темы и поступившие предложения также будут отработаны.

Отдельно отметим, что во время общения каждый участник встречи мог передать главе региона свое сообщение по телефону, номер которого был всем озвучен в начале. По инициативе главы региона такие прямые диалоги станут регулярными.

За время встречи на телефон губернатору поступило свыше 450 сообщений.

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