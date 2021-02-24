ТГУ планирует строительство кампусов на 13,5 млрд рублей

Тольяттинский государственный университет прорабатывает планы строительства трех кампусов, сообщил проректор по внешним связям Дмитрий Микель в интервью "Самарскому обозрению".

По его словам, такие планы прописан в программе развития ТГУ до 2030 г., с которой вуз намерен участвовать в новой федеральной программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

В документе обозначен проект развития существующего центрального кампуса, сформулирована концепция нового кампуса цифровых решений и виртуального кампуса, "смысл которого в создании экосистемы равных возможностей для студентов вне зависимости от форм и технологий обучения, включая студентов, обучающихся исключительно онлайн".

Планируется, что в центральном кампусе ТГУ сосредоточится научно-инновационная инфраструктура. Сейчас здесь идет реконструкция, "а фактически строительство нового корпуса инновационно-технологического парка".

"На одной площадке (4195,6 кв. м) будут аккумулированы лаборатории с высокотехнологичным оборудованием, ориентированные на реализацию различных инженерных задач, в том числе по изготовлению моделей изделий и готовых к применению средств производства (пресс-формы, штампы, инструменты). Продолжится развитие актуальных научных направлений: ультразвуковые, лазерные, аддитивные технологии, магниевые сплавы, плазменно-электролитическое оксидирование. ИТП будет интегрирован не только в существующую инфраструктуру ТГУ, но станет составляющей научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" и всего промышленного комплекса региона", - сообщил Микель.

Кампус цифровых решений ТГУ может занять более 20 гектаров появится в Автозаводском районе. Он рассчитан примерно на 4 тыс. мест для студентов-очников. Кампус будет включать учебно-лабораторные корпуса, научно-производственные и спортивные объекты, конгресс-холл, общежития, многоквартирные дома, социально-бытовые и хозяйственные постройки.

По предварительным расчетам необходимый объем инвестиций в эти проекты составляет 13,5 млрд рублей.