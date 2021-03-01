В регионе разработали приложение "Социальный калькулятор"

В Самарской области разработали мобильное приложение "Социальный калькулятор". Об этом стало известно в понедельник, 1 марта, на оперативном совещании в правительстве, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Задачу разработать приложение, которое поможет жителям региона ознакомиться со всеми мерами социальной поддержки, действующими на территории губернии, а также понять, на какие из них может претендовать конкретный человек, глава региона поставил перед областным правительством осенью 2020 года. Сейчас уже разработана демоверсия онлайн-сервиса, продукт получил название "Социальный калькулятор".

Как рассказала заместитель председателя правительства региона Наталья Катина, сервис позволяет на основе введенных гражданином личных данных получить информацию о выплатах в социальной сфере, в сфере здравоохранения и образования, на которые он и его семья могут претендовать.

"Для расчета учитывается уровень среднемесячной заработной платы, социальное положение гражданина и его супруги/супруга, количество и возраст детей, категория семьи, размер уплаченных налогов, страховых взносов", — пояснила Наталья Катина.

В мобильном приложении представлена информация о 67 наиболее востребованных мерах социальной поддержки. Среди них — ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг, материнский капитал.

Помимо информации о том, какие меры поддержки может получить гражданин, в приложении также представлены данные о том, сколько средств государство тратит на базовые нужды каждого человека: образование — от детского сада до университета, медицинские и прочие услуги.

"В онлайн-сервисе учтены затраты на одного воспитанника в дошкольном образовательном учреждении (в этом году эта цифра составила 90 583 рубля), затраты на одного обучающегося в общеобразовательной организации (это 43 054 рубля в год), затраты на обучение студента в вузе (средняя стоимость обучения в год составила 147 609 рублей)", — добавила зампред правительства.

Одновременно с этим приложение показывает, сколько налогов отчисляет семья или отдельный гражданин. Это дает возможность проследить, каким образом средства, выплаченные в виде отчислений, "конвертируются" в те или иные виды поддержки.

Дмитрий Азаров отметил, что приложение необходимо доработать таким образом, чтобы человек мог получать не усредненную информацию о возможных мерах поддержки, а более детальную, отвечающую именно его жизненной ситуации, а также испытать приложение на фокус-группе, чтобы выявить недочеты и исправить их.