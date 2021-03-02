В мэрии Самары без торгов финансировали ИП, которые эвакуировали умерших

Во вторник, 2 марта, руководитель УФАС по Самарской области Леонид Пак во время пресс-конференции рассказал о некоторых делах, рассмотренных ведомством в прошлом году. В частности, он отметил, что в отношении администрации Самары было возбуждено административное дело по факту предоставления преимуществ в виде субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эвакуацию невостребованных умерших.
По его словам, один из ИП получал безвозмездные невозвратные субсидии за оказание услуг.
"Это похоронная тема. Действительно, найденные тела — не опознанные или не востребованные, — требуют эвакуации. Это обязанность органов МСУ, муниципальная нужда. Должны проводиться торги, на них компании предлагают условия, на которых будут оказывать услуги. Но в данном случае был принят механизм предоставления субсидий. То есть, лицо вывозило умерших, потом заявляло о расходах, и ему возмещались деньги", — рассказал Леонид Пак.
Он отметил, что это "не очень правильный механизм", но работающий еще с 2012 года.
"На эту ситуацию наше внимание обратила прокуратура. Сейчас администрация приводит все дела по этой теме в соответствие с законодательством", - сообщил Пак.
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