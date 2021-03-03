Онлайн-продажи полисов для туристов "Поехали!" от "Росгосстраха" опережают прогноз

"Росгосстрах" готовит новую версию своего онлайн-продукта страхования путешественников "Поехали!", реализуемого на сайте компании с ноября 2019 года. Эти полисы завоевали популярность у россиян, выезжающих за рубеж или отправляющихся в поездки по России. Хотя в 2020 году из-за пандемии коронавируса в целом продажи продуктов для туристов существенно сократились, подавляющее большинство клиентов, нуждающихся в медицинском страховании в поездках, оформляли договоры именно через сайт компании, то есть делали выбор в пользу полисов "Поехали!"

"В прошлом году "Росгосстрах" реализовал несколько серьезных IT-проектов, позволяющих постоянно расширять возможности онлайн-общения страхователей и компании. Это положительно отразилось как на качестве обслуживания клиентов, так и на спросе на онлайн-продукты страхования, — говорит руководитель блока цифрового бизнеса ПАО СК "Росгосстрах" Дмитрий Литовченко. — 2020 год был очень непростым для сегмента страхования туристов, но мы довольны результатами — объем продаж полисов "Поехали!" оказался в несколько раз лучше прогнозов, которые мы делали с учетом пандемии в середине года".

По словам Дмитрия Литовченко, положительная динамика спроса на полисы для путешественников, которую в компании наблюдают со второго полугодия 2020-го, сохраняется и в этом году. Причем с каждым месяцем, пусть и довольно осторожно, продолжает расширяться география поездок клиентов "Росгосстраха". В том числе у россиян остаются востребованными страны, где для туристов предусмотрено нахождение в обязательном карантине.

Сейчас одно из самых популярных направлений у отправляющихся в поездки клиентов "Росгосстраха" — Объединенные Арабские Эмираты. На втором месте находятся Египет и Турция. На третьем — курорты нашей страны. Растет спрос на страхование и у россиян, выезжающих в Шенгенскую зону.

Полис страхования "Поехали!" клиент получает на свою электронную почту буквально в течение нескольких секунд после внесения всех данных на сайте "Росгосстраха" и оплаты страховки. Продукт обеспечивает финансовую защиту во время пребывания за границей и поездок по России. В базовое покрытие включено возмещение медицинских расходов, связанных с оказанием срочной амбулаторной или стационарной помощи, транспортировкой по медицинским показаниям и т. п. В договор можно добавить различные опции, чтобы максимально обезопасить свое путешествие от неприятных ситуаций, например застраховаться от несчастного случая или защитить багаж от утраты.

"В 2020-м за счет роста спроса на дополнительные риски и опции средний чек по полисам "Поехали!" вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, — отмечает Дмитрий Литовченко. — С учетом этой тенденции и для того, чтобы в полной мере удовлетворить потребности наших клиентов, мы готовим обновление нашего продукта. В него войдет больше дополнительных опций, что сделает нашу страховку для туристов еще более привлекательной".