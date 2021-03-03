Сборы "Росгосстраха" в 2020 году выросли на 10%

Объем собранной ПАО СК "Росгосстрах" в 2020 году страховой премии, согласно опубликованной компанией отчетности по ОСБУ, составил 87,7 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Несмотря на пандемию, рост сборов компании был заметнее, чем в целом по отрасли.

Темп роста сборов по отношению к 2019 г. превысил 100% в таких каналах продаж, как: онлайн (118%), партнерские продажи (113%), корпоративные продажи (114%), агентские продажи (103%).

Прибыль до налогообложения составила 8,5 млрд рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль — 6,8 млрд рублей. Объем страхового возмещения, которое компания выплатила в 2020 году своим клиентам, составил 35,5 млрд рублей.

В соответствии с декабрьским решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах" выплатил дивиденды в размере 12,24 млрд рублей, что является дополнительным свидетельством финансовой устойчивости страховщика, продолжающего успешную деятельность и последовательно наращивающего сборы страховой премии.

Активы компании составляют сегодня 149,7 млрд рублей, портфель инвестиций — 86,7 млрд рублей, капитал 46,5 млрд рублей, что существенно превышает все необходимые нормативы.

"Важно, что в условиях самоизоляции почти все наши каналы продаж в 2020 году продемонстрировали положительные темпы роста сборов страховой премии. При этом мы серьезно поработали с расходами, не допустив их роста, — отмечает генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Геннадий Гальперин. — Все это позволило "Росгосстраху" подняться в рэнкинге крупнейших страховщиков России на пятое место".

По словам руководителя "Росгосстраха", успешно преодолеть сложнейший период пандемии компании помогли слаженная работа всей команды — от страховых агентов до топ-менеджмента, перестройка бизнес-процессов, разработка и вывод на рынок новых востребованных потребителями продуктов, выстроенная система продаж во всех каналах, диверсифицированный страховой портфель, развитие IT-инфраструктуры, подъем на качественно новый уровень клиентского сервиса.

Во многом в силу позитивных бизнес-показателей у компании повысились рейтинги: рейтинг Эксперт РА ruAA (прогноз стабильный), рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг S& P Global Ratings BB (прогноз стабильный). Эти показатели служат дополнительным подтверждением финансовой устойчивости и стабильного развития компании.

В декабре 2020 года на Совете директоров ПАО СК "Росгосстрах" была утверждена стратегия развития компании на 2021-2023 гг. Таким образом, в этом году наступил новый цикл в истории старейшего страховщика страны. "В юбилейном 2021 году мы будем бороться за достижение лидерских позиций в ключевых бизнес-направлениях, сочетая классическое страхование и диджитал, — говорит Геннадий Гальперин. — Мы хотим, чтобы "Росгосстрах" стал страховой компанией первого выбора для клиента и при этом был сильным "цифровым игроком" с максимально удобным сервисным наполнением. У нас есть очень интересные перспективы реализации ряда международных проектов. Наша цель — чтобы в год своего 100-летия обновленный, энергичный "Росгосстрах" продемонстрировал силу, современность, технологичность и одновременно исторически свойственную ему симпатию к страхователю и понимание потребностей человека".