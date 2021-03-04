Дмитрий Азаров поздравил жительниц Тольятти с Международным женским днем

В четверг, 4 марта, в КЦ "Автоград" состоялось торжественное мероприятие, посвященное международному женскому дню. Поздравить жительниц Тольятти и пожелать им новых успехов приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Поздравляя женщин, Дмитрий Азаров отметил, что предстоящий праздник символизирует жизнь, возрождение, красоту, любовь, гармонию — все то, что присуще женщинам.

"Я от всей души благодарю вас за помощь, внимание, заботу к людям, которые в этой заботе и помощи нуждались в непростом 2020 году, да и сейчас угроза не миновала", — подчеркнул глава региона.

Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал медицинским работникам, среди которых 75% — женщины.

"Огромная нагрузка выпала и на соцработников, учителей. Им пришлось работать в новых условиях, осваивать новые подходы, технологии помощи людям, обучения. Наши замечательные женщины перестроились очень быстро. Не жалуясь, не стеная, несмотря на запредельные нагрузки делали свое дело, — обратился Дмитрий Азаров к жительницам Тольятти. — И знаете, на какую отрасль сегодня не обрати свой взор, там, где женщины — порядок, успех, сохранение традиций, уверенность в завтрашнем дне".

Глава региона акцентировал внимание на том, что сейчас уже нет "женских" и "мужских" профессий: жительницы губернии успешно осваивают космос, делают научные открытия, руководят крупными предприятиями. Именно женщины зачастую выступают инициаторами и двигателями тех позитивных перемен, которые происходят в благоустройстве, строительстве, медицине и образовании. "Сегодня нет сфер, где бы женщины не проявили свой талант, энергию, профессиональные знания", — добавил губернатор.

За достижения в различных областях Дмитрий Азаров вручил женщинам Автограда государственные награды. Так, благодарности губернатора удостоена заместитель начальника территориального отдела управления федеральной службы Роспотребнадзора Ирина Угарова.

"Я по образованию врач-эпидемиолог. В 2020 году нам пришлось очень трудно, думали, что не справимся, но все преодолели", — сказала женщина.