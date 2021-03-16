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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК — лидер роста ДМС среди крупнейших страховщиков по итогам 2020 года

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК показала лучшую динамику роста портфеля ДМС среди ТОП-10 страховых компаний по итогам 2020 года, по данным ЦБ РФ. Рост сбора страховых премий ДМС компании составил 27,5%, на фоне сокращения российского рынка ДМС на 2%.

Российский рынок услуг добровольного медицинского страхования пережил в прошлом году один из самых сложных периодов своего существования.

Объем страховых премий российского рынка ДМС показал отрицательную динамику — 2%, в денежном выражении зафиксировано снижение с 181 млрд до 177 млрд рублей.

Более 10% участников рынка ДМС покинули его. На конец 2019 года услуги предоставляла 121 компания, а к концу декабря 2020 года их осталось только 104.

"В 2020 году мы по-новому взглянули на наши возможности предоставления услуг корпоративным клиентам по ДМС. Стратегия развития дистанционных сервисов дала возможность максимально оперативно внедрять гибкие условия страхования и позволила предложить клиентам новые продукты "Индивидуальная защита" и "Реабилитация после COVID-19", отвечая на вызовы пандемии. Это способствовало росту клиентской базы и пролонгации действующих договоров. Как результат, мы увеличили сбор премий по ДМС на 27,5%. Это лучший показатель по итогам прошлого года среди топ-10 страховых компаний России", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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