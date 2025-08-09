16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Андрей Талалаев: "Самарским болельщикам удачи и пусть поддерживают тех тренеров, которые им нравится" Магомед Адиев: "Было мало отрезков, где мы выглядим так, как хотим" "Крылья Советов" и "Балтика" скатали ничью — 1:1 "Акрон" в концовке вырвал ничью у махачкалинского "Динамо" — 1:1 "Крылья Советов" арендовали у "Спартака" защитника Никиту Чернова

Футбол Спорт

Магомед Адиев: "Было мало отрезков, где мы выглядим так, как хотим"

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После ничьей с "Балтикой" (1:1) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев оценил игру своей команды, а также прокомментировал раннюю замену Ракова.

"Начало матча было неплохим в нашем исполнении. Забили гол, потом были определенные моменты, когда мы могли забить второй. Ближе к концу первого тайма "Балтика" перехватила инициативу, создавала больше давления. В начале второго тайма мы делали подходы, но в концовке гости вновь имели больше голевых моментов, и где-то Серега (Песьяков — Прим. Волга Ньюс) неплохо сыграл, а где-то мы не реализовали некоторые атаки. Соперник превосходил нас, и, наверное, "Крылья" еще не на сильных ногах стоят, чтобы противодействовать такой крепкой команде. У "балтийцев", упрощенная игра — длинные забросы, большие форварды, и нам было сложно с этим справиться. Должны были играть в контроль, быстрее разворачивать, но, опять же, игра порвалась. Было мало отрезков, где мы выглядим так, как хотим", — сказал тренер самарцев.

Помимо этого, Магомед Мусаевич высказался, что стало причиной ранней замены Вадима Ракова.

"Мы посчитали, что в центре была определенная проблема: мы проигрывали подборы и поэтому перешли на схему с тремя центральными полузащитниками. Здесь нужно было снимать либо Ракова, либо Амара. Выпустили Олейникова, но ему нужен был форвард, из-за которого он выбегал со спины. Посчитали, что Раков и Олейников — они где-то плюс-минус одноплановые, поэтому такое было решение", — подытожил Адиев.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31