Магомед Адиев: "Было мало отрезков, где мы выглядим так, как хотим"

После ничьей с "Балтикой" (1:1) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев оценил игру своей команды, а также прокомментировал раннюю замену Ракова.

"Начало матча было неплохим в нашем исполнении. Забили гол, потом были определенные моменты, когда мы могли забить второй. Ближе к концу первого тайма "Балтика" перехватила инициативу, создавала больше давления. В начале второго тайма мы делали подходы, но в концовке гости вновь имели больше голевых моментов, и где-то Серега (Песьяков — Прим. Волга Ньюс) неплохо сыграл, а где-то мы не реализовали некоторые атаки. Соперник превосходил нас, и, наверное, "Крылья" еще не на сильных ногах стоят, чтобы противодействовать такой крепкой команде. У "балтийцев", упрощенная игра — длинные забросы, большие форварды, и нам было сложно с этим справиться. Должны были играть в контроль, быстрее разворачивать, но, опять же, игра порвалась. Было мало отрезков, где мы выглядим так, как хотим", — сказал тренер самарцев.

Помимо этого, Магомед Мусаевич высказался, что стало причиной ранней замены Вадима Ракова.

"Мы посчитали, что в центре была определенная проблема: мы проигрывали подборы и поэтому перешли на схему с тремя центральными полузащитниками. Здесь нужно было снимать либо Ракова, либо Амара. Выпустили Олейникова, но ему нужен был форвард, из-за которого он выбегал со спины. Посчитали, что Раков и Олейников — они где-то плюс-минус одноплановые, поэтому такое было решение", — подытожил Адиев.