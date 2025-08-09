16+
Футбол Спорт

Андрей Талалаев: "Самарским болельщикам удачи и пусть поддерживают тех тренеров, которые им нравится"

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
После ничьей с "Крыльями Советов" (1:1) бывший тренер самарцев и ныне главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев подвел итоги встречи, а также ответил на то, что о нем думают самарские болельщики.

"Что было бы, если не отменили пенальти? Я редко такими категориями мыслю, могу сказать, что я поблагодарил ребят за одну из лучших игр, за историю работы в Балтике. У меня давно не было матча, в котором мы 20 ударов по воротам соперника нанесли, 7-8 ударов в створ и две штанги, гол, который отменили, сейчас посмотрели и не поняли за что. Если те фолы, которые свистели в первом тайме или пропускались моменты на наших игроках, с одной степенью влияли на игрока, эти толчки, то здесь… Считаю, результат зависит от качества, качество было хорошее. Самое большее из этого поверхностного анализа, что у нас идет прогресс в качестве игры, понимании на поле. Вы видели, насколько мы прибавили во втором тайме в концовке — это говорит, что мы идем правильным путем. Над реализацией нужно работать, а некоторым сходить в церковь. Ну и мы не забываем, с кем мы играли — с командами Адиева вообще сложно играть. Можно здесь весь матч терпеть, атаковать и получить на последних минутах", — сказал тренер балтийцев.

Помимо этого, Андрей Викторович ответил на то, что о нем думают самарские болельщики:

"Мы не телевизионную передачу "Все дома" снимаем. Я много команд тренировал. Мне все равно, что про меня говорят болельщики. Мне важно то, что говорят про меня футболисты и люди, с которыми я работаю — если негатив будет оттуда, я приму эту информацию к сведению. Для самарских болельщиков: "Я не работаю в клубе, где селекционная работа ведется только футболистами одного агента. Просто не работаю, когда меня пытаются поставить в какие-то рамки, я из этих рамок ухожу туда, где могу работать, так как я вижу развитие клуба и тружусь там, где востребован. С огромной благодарностью отношусь к нынешним и бывшим руководителям "Крыльев Советов". Самарским болельщикам удачи и пусть поддерживают тех тренеров, которые им нравится", — закончил Талалаев.

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

