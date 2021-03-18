Резидент "Жигулевской долины" установил более 2 тысяч систем безопасности в разных городах страны

Резидент Жигулевской долины и фонда "Сколково" помогает обезопасить дворы Тольятти и других городов страны — ООО "НПО "Рекон" занимается внедрением системы удаленного видеонаблюдения через сети 3G/4G- PointGSM, а также развивает технологию предоставления облачного сервиса "PointCam".

Компания успешно реализовала проекты системного видеонаблюдения и контроля доступа на коммерческих и жилых объектах Тольятти. В их числе "Умный роутер", "Умный шлагбаум" и "Безопасный двор". Всего же по России реализовано более 2000 проектов. На днях "Рекон" установил комплекс безопасности в одном из районов Смоленска.

В Самарской области создаются комфортные условия для развития предпринимательства. Эта работа ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Представители компании "Рекон" отметили, что развить проект до всероссийского уровня им удалось во многом благодаря мерам поддержки регионального и федерального уровней.

"Жигулевская долина" — флагманская региональная площадка по развитию высокотехнологичного предпринимательства. Мы уделяем особое внимание инновационным компаниям, которым часто требуется помощь в грамотном составлении бизнес-плана, поиске инвесторов, продвижении на рынке и других бизнес-вопросах. Сегодня на площадке технопарка действуют более 250 резидентов, которые уже дали Тольятти около 2000 рабочих мест. На днях экспертный совет одобрил еще 13 проектов, реализация которых позволит трудоустроить еще более 400 горожан", — рассказал о результатах работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Компания "Рекон" является одним из старейших резидентов технопарка. "Мы разработали собственное оборудование POINTGSM — маршрутизатор, который имеет свой постоянный внешний статичный IP-адрес, не зависящий от провайдера, — пояснил генеральный директор ООО "НПО "Рекон" Алексей Буйлов. — Уникальное оборудование можно использовать там, где есть сложности со статическим IP-адресом: умный дом, автоматизация производства, контроль доступа. ООО "НПО "Рекон" также предоставляет заказчикам собственное облачное хранение данных "POINTCAM".

Сейчас специалисты компании работают над созданием аппаратно-программного комплекса для носимых видеорегистраторов с функциями распознавания лиц и номеров автомобилей для ГУ МВД.

"Жигулевская долина" является региональным оператором фонда "Сколково" и представительством Фонда содействия инновациям, партнером Инновационного фонда Самарской области и ОАО "Российские железные дороги". Это расширяет возможности для резидентов и компаний-субъектов МСП, позволяет обеспечить ускоренный рост проектов на всех этапах развития: от идеи до изготовления опытно-промышленного образца и создания полноценного производства. Резидентами "Жигулевской долины" могут стать не только готовые производственные компании, но и проекты, находящиеся на уровне идеи, которая впоследствии будет "выращена" в экосистеме технопарка.

"Жигулевская долина" продолжает активно развивать и поддерживать инновации из самых разных сфер. Практически ежемесячно в нашем технопарке появляются новые проекты, которые заходят на территорию "Жигулевской долины" после прохождения Экспертного совета под председательством министра Дмитрия Богданова, — отметил директор "Центра инновационного развития и кластерных инициатив", оператора инновационной деятельности региона Александр Сергиенко. — Все инновационные треки, реализуемые в технопарках региона под руководством ГАУ "ЦИК СО", тесно связаны с национальными проектами, обозначенными государством".

Проконсультироваться по вопросам резидентства в технопарке "Жигулевская долина" и условиям "выращивания" инновационных идей можно по единому номеру: 8(8482) 93-00-93 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.