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Власть и политика

Самарская область завоевала награду туристической выставки "MITT 2021"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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27-я Международная туристическая выставка "MITT 2021" проходила в Москве. За три дня выставку посетило более 10 тыс. человек.

Стенд Самарской области стал активной коммуникативной площадкой для новых деловых знакомств, налаживания взаимовыгодного сотрудничества и всесторонней презентации туристических возможностей различных представителей тур отрасли. Свои ресурсы представляли туроператоры, экскурсионные агентства, средства размещения Самарской области, а также регион презентовали представители Самары, Тольятти, Жигулевска и Сызрани, областного Туристского информационного центра, заповедника им. И. И. Спрыгина и департамента туризма министерства культуры Самарской области.

Несмотря на то что активность к концу выставки обычно идет на спад, для Самарской области завершающий день оказался насыщенным: между министерством культуры Самарской области и областным государственным казенным учреждением "Агентство по туризму Ульяновской области", а также между министерством культуры Самарской области и Государственным автономным учреждением Тюменской области "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" были подписаны соглашения о взаимодействии в сфере туризма, а также уже традиционно для гостей и участников выставки были разыграны подарки от компаний региона.

Работа и энтузиазм команды Самарской области  не осталась не замеченными. В этом году регион  получил приятную и почетную награду от организаторов выставки в номинации "Яркий дебют", что вдохновляет на еще более продуктивную работу по развитию и продвижению туристических возможностей родного края.

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