Денис Волков возглавил Русское географическое общество в регионе

В среду, 24 марта, на базе самарского областного социально-педагогического университета состоялись выборы председателя регионального отделения Русского географического общества.

Это одно из старейших географических обществ мира, которое объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей, — всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств.

19 ноября 2009 года РГО получило новый виток развития на федеральном уровне — по итогам внеочередного съезда был создан Попечительский совет общества, который возглавил Владимир Владимирович Путин. Членами Совета стали отечественные и зарубежные меценаты, просветители и общественные деятели. Президентом РГО был избран Сергей Кужугетович Шойгу.

Актив самарского регионального отделения Русского географического общества долгое время возглавлял известный на федеральном уровне экономист, ректор Самарского государственного экономического университета Габибулла Хасаев. Подводя итоги работы РГО в Самарской области, он отметил, что общественной организации, несмотря на все заслуги и достижения, есть куда развиваться. И он уверен, что обществу нужен новый председатель — молодой, активный и авторитетный человек. По его мнению, этой чести достоин депутат Самарской губернской думы Денис Волков, который не только входит в профильный комитет областного парламента, но и 17 лет занимается экологией региона, возглавляет областное отделение регионального проекта "Чистая страна", является автором научных трудов и просто — неравнодушный и очень деятельный человек.

Члены областного РГО единогласно поддержали это решение. "Выражаю благодарность Габибулле Рабадановичу Хасаеву, который долгое время работал на развитие общества в нашей губернии. Удалось сформировать фундамент, костяк организации, получить якорных партнеров, как ПАО Сбербанк. Со своей стороны, я ставлю перед собой амбициозную задачу по выведению реготделения общества в десятку лучших по стране. У нас есть для этого все", — заявил Волков. Напомним, областное отделение федерального проекта "Чистая Страна" под руководством Дениса Волкова вошло в тройку лучших в России.

Депутат пояснил, что направления, которыми занимается организация, близки ему — это экология, география, этнография, туризм. "К каждому из них мы будем привлекать активистов, людей с идеями и предложениями. Одна из основных задач — привлечь гранты на развитие профильных проектов, которые будут работать на благо нашего региона, его природных ресурсов, туристической привлекательности", — подчеркнул Волков, выразив уверенность, что впереди актив областного отделения Российского географического общества ждет интересная, плодотворная работа.