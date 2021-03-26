Дмитрий Азаров и Денис Мантуров дали старт производству медицинских изделий в ОЭЗ "Тольятти"

В пятницу, 26 марта, в ОЭЗ "Тольятти" начал работу "Самарский завод медицинских изделий". Старт производству дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Личное участие министра в запуске нового производства говорит о внимании федерального правительства к развитию Самарской области, одного из крупнейших промышленных регионов страны.

На заводе будут выпускать одноразовые смотровые нитриловые перчатки. Предприятие уникально не только для региона, но и для всей страны: это единственное подобное производство полного цикла в России. Продукцию планируют поставлять в государственные и частные медучреждения, а также предприятиям в сфере хозяйственно-бытового обслуживания. Важно, что продукция будет реализовываться в медучреждениях Самарской области.

"Сегодня мы запускаем крупнейшее в России производство синтетических перчаток из нитрилового материала. До этого у нас такого производства в стране не было, это существенный вклад в импортозамещение, — отметил Денис Мантуров. — До этого у нас мощности производства составляли чуть меньше 50 миллионов пар медицинских перчаток, при этом это были перчатки из латекса, из натурального материала. В данном случае будет использоваться искусственный, нитриловый материал, поставляться будет нашей российской компанией "Сибур" из Красноярского края. Таким образом, мы должны увеличить объем выпуска продукции в три раза".

Немаловажно, что на предприятии соблюдены все современные стандарты, в том числе по обеспечению безопасности окружающей среды. "При создании предприятия учтены все экологические требования, которые предъявляются сегодня для современных производств. Все эти требования более чем исполнены, хотел бы поблагодарить руководство предприятия, собственника, руководство региона, которое также подключилось к этой работе", — акцентировал внимание министр.

Пуск завода в Самарской области — еще один шаг на пути к выполнению задачи по импортозамещению, которую ставит президент страны Владимир Путин.

Объем инвестиций, направленный на строительство завода, составил более 729 млн рублей. На проектную мощность — 108 млн пар в год — завод планирует выйти уже во втором квартале этого года. На предприятии две линии, создано более 80 рабочих мест.

Несмотря на вызовы 2020 года, связанные с пандемией коронавируса, благодаря системной работе губернатора Дмитрия Азарова и правительства региона, поддержке федеральных властей и лично президента Владимира Путина в Самарской области удалось минимизировать негативные последствия и продолжить развитие экономики.

Благодаря комплексной работе властей и оказанным бизнесу мерам поддержки в 2020 г. в Самарской области не приостановлен ни один значимый инвестиционный проект, открыто 15 крупных производств с общим объемом инвестиций более 17 млрд рублей. Всего за прошлый год в регионе создано более 10 тыс. новых рабочих мест.

Параллельно сформирован серьезный задел на будущее: так, в 2021 г. планируется реализовать более 25 масштабных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 50 млрд руб. и созданием на них более 5,5 тыс. рабочих мест.

"Несмотря на вызовы прошлого года экономика Самарской области в первую очередь благодаря беспрецедентным мерам поддержки, которые по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина были оказаны федеральным правительством, Минпромторгом, показала достойный результат в этих очень непростых условиях, объем инвестиций по прошлому году, по предварительным данным, составивший 270 миллиардов рублей, тому яркое свидетельство", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что открытие завода по производству медицинских перчаток поможет обезопасить медработников, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом и другими заболеваниями.

"Спасибо врачам, они делают зачастую невозможное, спасая жизни людей. Мы должны позаботиться об их жизнях, об их здоровье. Это новая, во многом инновационная продукция этому, безусловно, будет способствовать", — сказал губернатор.

В благодарность за помощь и внимание к региону со стороны Министерства промышленности и торговли РФ губернатор вручил Денису Мантурову награду "За служение людям". Напомним, она утверждена по поручению главы региона и присваивается людям, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией.

"Денис Валентинович, я сердечно благодарю вас за нашу совместную работу, за вашу помощь и внимание к нашему региону в прошлом году. Коллеги, мы все помним, как развивалась пандемия, как непросто было по лекарственным препаратам, по средствам защиты. Хочу сказать о том, что у нас с Минпромторгом все это время был прямой контакт, возможность буквально 24/7 обратиться к министру. Та помощь, которая лично Денисом Валентиновичем была нам оказана, позволила защитить наших медиков, опережающими темпами обеспечить наши лечебные учреждения средствами индивидуальной защиты, сертифицировать ту продукцию, которую мы стали выпускать на территории Самарской области. Спасибо вам за помощь, за служение нашему Отечеству, за служение людям", — обратился Дмитрий Азаров к Денису Мантурову.

Министр поблагодарил главу Самарской области за высокую оценку совместного труда губернии и министерства: "Старались действительно выполнить все запросы, которые были от региона, и очень приятно, что вы отметили наш совместный труд. Мы и впредь будем стараться обеспечивать все те необходимые запросы, которые идут от региона. Это касается не только медицинских изделий, техники, которая необходима для борьбы с пандемией. Я думаю, что мы входим плавно в нормальный ритм экономической жизни и рассчитываем на то, что у нас новые предприятия, проекты, будут реализовываться совместно, с использованием тех инструментов, которые есть и у региона, и у министерства".

"Самарский завод медицинских изделий" — не единственное предприятие, которое откроется в этом году в ОЭЗ "Тольятти": до конца 2021 года здесь заработают еще четыре производства. Это в очередной раз закрепит статус ОЭЗ "Тольятти" как лидера в сфере привлечение инвестиций.

Напомним, что по итогам IV Национального рейтинга инвестпривлекательности ОЭЗ заняла III место и вошла в топ наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. При этом ОЭЗ оказалась в тройке лидеров по динамике количества резидентов. Сейчас в ОЭЗ "Тольятти" 26 компаний-резидентов из девяти стран мира с суммой заявленных инвестиций 24,9 млрд руб. и планом создания более 5 тыс. новых рабочих мест.