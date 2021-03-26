"iВолга" в 2021 году планируется провести вновь на Мастрюковских озерах

В четверг, 25 марта, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев провел в Москве рабочее совещание по вопросам организации и проведения Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" в 2021 году.

В совещании, которое проводилось на площадке Федерального агентства по делам молодежи, приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, начальник Управления молодежных проектов и программ Росмолодежи Ольга Носкова, начальник Управления регионального взаимодействия Росмолодежи Кирилл Литвицкий, заместитель министра — руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев, директор Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" Кристина Гнатюк, представители руководства Росмолодежи.

Во вступительном слове Олег Машковцев обозначил цель и статус форума: "Молодежь соскучилась по офлайн-формату общения. В связи с этим после длительного перерыва нужно сделать форум ярким, запоминающимся. Как и раньше, он должен быть центральной площадкой для обсуждения молодежных инициатив, для общения молодежи округа". Олег Машковцев подчеркнул, что в программу форума будут интегрированы мероприятия, приуроченные к празднованию Года науки и технологий.

В ходе совещания были обсуждены основные подходы к организации форума: формирование образовательной программы, проведение грантового конкурса, организация выставки научно-технического творчества молодежи и самого большого среди форумов инклюзивного городка, проведение культурно-развивающих мероприятий. Акцентировано внимание на новых площадках форума — детской "iВолге", в которой по отдельной программе примут участие около 200 активистов "Российского движения школьников". Также готовится отдельная смена для сотрудников органов государственной власти, координирующих вопросы реализации молодежной политики в регионах округа.

Согласно Федеральному Закону "О молодежной политике в Российской Федерации" теперь в форуме смогут принять участие молодые люди до 35 лет.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов обратил внимание на положительный опыт форума прошлого года, когда количество просмотров программы составило более 739 тысяч. Учитывая это, в текущем году предполагается организовать онлайн-трансляции отдельных мероприятий.

Ожидается, что в форуме очно примут участие более 2 000 человек — это резиденты и зрители. Общая программа будет состоять из образовательной, культурно-досуговой части, конкурса проектов и нетворкинга участников в очном формате. Концепцию проведения форума "iВолга 2021" презентовал Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи: "Организаторы форума внимательно следят за интересами и запросами молодежи. В разработке концепции форума 2021 года принимали участие выпускники форума прошлых лет. В этом году планируется много нововведений. Особый акцент будет сделан на развитии у молодых людей softskills, или "мягких" навыков, по 4 направлениям: Я-Skills, развитие эмоционального интеллекта и рефлексии, Мы-Skills — командность и лидерство, Дело — skills — целеполагание и тайм-менеджмент, Мир — skills — критическое мышление и проактивность. Также на творческой смене "Art Volga" впервые будет интегрировано направление "Студенческая весна". Уже достигнуты предварительные договоренности, что партнером смены станет "Российский союз молодежи".

"Мы понимаем, что важно обеспечить соблюдение всех требований Роспотребнадзора в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в период проведения форума. В этой связи планируем увеличить палаточный фонд для размещения участников, увеличить площадь шатровых конструкций для обеспечения социальной дистанции, прорабатываем паспорт безопасности и другие профилактические мероприятия", — сообщил Александр Фетисов.

В 2021 году форум планируется провести с 23 по 31 июля на Мастрюковских озерах в девятый раз.