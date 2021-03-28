Северо-Западный образовательный округ стал одним из лидеров по реализации нацпроекта "Образование"

Самарская область успешно справляется с задачами, поставленными национальным проектом "Образование". Одним из лидеров является Северо-Западный образовательный округ, который включает территории Красноярского, Елховского и Кошкинского районов.

Нацпроект — это комплекс федеральных проектов, каждый из которых помогает достичь определенной цели.

На территории Северо-Западного округа в рамках проекта "Современная школа" в школе поселка Новосемейкино кабинет технологии оснастили современным оборудованием. В нынешнем году такого же обновления ждут еще два учреждения округа — в селах Красное Поселение и Надеждино.

Задача по созданию центров образования "Точка роста" в школах округа выполнена на 100%. За два года открыли восемь. Все они оборудованы новейшими компьютерами, интерактивными комплексами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, оборудованием для занятий робототехникой, 3D-моделированием. Охват детей урочной, внеурочной деятельностью, дополнительными образовательными услугами в "Точках роста" в 2020 году составил более 5 тыс. человек. Благодаря центрам новые знания получают не только дети, но и педагоги.

По мнению губернатора Дмитрия Азарова, интеллектуальное развитие ребенка — важнейшая составляющая, которая предопределяет конкурентоспособность будущего поколения Самарской области. Именно центры "Точка роста" позволяют выявлять талантливых к техническому творчеству детей.

В 2021 году в округе откроют еще семь "Точек роста", но упор будет сделан на оснащение кабинетов физики, химии, биологии, технологии.

Благодаря проекту "Учитель будущего" 47 педагогов округа повысили свой профессиональный уровень. Они прошли курс обучения "Гибкие компетенции в проектной деятельности".

Проект "Успех каждого ребенка" нацелен на охват детей дополнительным образованием. Этому способствует открытие мини-технопарков, где реализуют "кванторианские" образовательные программы. За два года в Северо-Западном округе было создано четыре мини-технопарка и еще один — в селе Русская Селитьба — планируют открыть в 2021-м. В связи с открывшимися возможностями охват детей занятиями технической и естественнонаучной направленности составил в 2020 году 23,6%.

Мини-технопарки представляют собой уникальную среду ускоренного развития ребенка по актуальным инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям.

"Результаты не заставили себя ждать. В 2020 году воспитанники мини-технопарков округа заняли первое место в областном и третье во всероссийском конкурсе "АгроНТИ" по робототехнике, третье место в областной научно-технической конференции по 3D-моделированию. Восемь человек стали победителями в шести международных дистанционных конкурсах по авиа­моделированию, и это не полный перечень побед, — рассказал руководитель Северо-Западного управления образования Самарской области Олег Коковихин. — Три педагога дополнительного образования из Красного Яра стали победителями областного конкурса программ технической направленности. Важным компонентом успеха каждого ребенка является профориентация. Этому способствуют всероссийские открытые онлайн-уроки "Проектория" и федеральный проект "Билет в будущее". В прошлом году 3 178 учащихся всех школ округа стали участниками семи открытых онлайн-уроков "Проектория". Приняли участие в мероприятиях проекта "Билет в будущее" 1 011 человек".

Большое внимание в округе уделяется развитию общественной и волонтерской деятельности. По итогам минувшего года в профильное объединение вовлечены более 3 000 ребят.

Сейчас 95% образовательных организаций округа подключены к высокоскоростному интернету. Получать доступ к диджитал-технологиям помогает федеральный проект "Цифровая образовательная среда". К сентябрю 2021 года быстрый выход в сеть появится в школах сел Старосемейкино и Русская Селитьба.