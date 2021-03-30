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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров предложил ужесточить ответственность за "пьяное" автовождение

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании губдумы внес предложение разработать законопроект, ужесточающий ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Глава региона напомнил, что за первые три месяца этого года произошло несколько массовых ДТП со смертельным исходом. При этом количество погибших за первые три месяца в ДТП выросло на 12 человек по сравнению с аналогичным периодом в 2020 г.

"Последние недели всех тревожит рост погибших в ДТП. Но главная причина происшествий с массовой гибелью — алкогольное опьянение и грубое нарушение ПДД, — сказал он. — Сложившаяся ситуация создает предпосылки, чтобы мы вместе подумали над ужесточением ответственности за управление транспортным средством, в первую очередь, в состоянии алкогольного опьянения".

Кроме того, губернатор инициировал увеличить сумму административного взыскания, максимальный срок лишения свободы при уже имеющемся нарушении, а также — максимальный срок лишения прав управления транспортным средством.

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