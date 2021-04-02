Названы победители интеллектуальной онлайн-игры "Mendeleev Quiz"

В пятницу, 2 апреля, состоялась интеллектуальная онлайн-игра "Mendeleev Quiz" с участием учеников "Менделеевских классов" из Удмуртской Республики, Саратовской и Кировской областей.

Напомним, образовательный проект "Менделеевские классы" реализуется Российским химико-технологическим университетом им. Д.И.Менделеева при поддержке Федерального экологического оператора.

Олег Житваев из МОУ "СОШ МО пос. Михайловский" стал лучшим в Саратовской области. В Удмуртской Республике самый высокий результат показал Сергей Муратов, ученик МБОУ "Лицей №1 им. Н.К.Крупской" г. Камбарки. В Кировской области больше всего баллов набрала Виктория Ключарова из МОКУ "СОШ пгт. Мирный".

В общем зачете по регионам Саратовская область и Удмуртская Республика заняли II и III места.

Для учеников "Менделеевских классов" был разработан специальный тест по химии и математике в стилистике художественных произведений Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Онлайн-игра проходила одновременно в четырех часовых поясах. С вопросами онлайн-игры можно ознакомиться по ссылке.