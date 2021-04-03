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Образование Общество

"МетроМакс" провел мастер-класс для учеников самарского "IT-куба"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Будущие системные администраторы изучали технологии работы с оптическим волокном.

Фото: предоставлено ГК "МетроМакс"

Ученики, изучающие направление "Системное администрирование" в самарском центре цифрового образования "IT-куб" познакомились с основными приёмами работы с оптическим волокном. В гостях у ребят побывал инженер ГК "МетроМакс" Александр Сыромятников. Он рассказал об основных видах оптического волокна, способах их соединений и оборудовании, необходимом для монтажа оптоволоконных линий связи. Самое главное — участники занятий смогли под руководством профессионала попробовать себя в роли монтажника и произвести сварку кабеля.

"Такая практика очень нужна нашим ребятам, — так отозвался о результатах занятия наставник Иван Дорогойченко, — современный системный инженер должен владеть самыми различными навыками работы с современными коммуникационными линиями. Мы признательны Александру и всей компании "МетроМакс" за этот познавательный урок. Уверен, эти знания очень пригодятся воспитанникам "IT-куба".

Занятия с детьми проходят в рамках соглашения о сотрудничестве, которое в конце октября 2020 года заключили самарский областной Центр детско-юношеского технического творчества и группа компаний "МетроМакс". Цель соглашения — объединить научный, инновационный и технологический потенциал областного центра дополнительного образования и телекоммуникационной компании для максимально эффективного обучения учащихся современным информационным технологиям.

ГК "МетроМакс" основана в 2005 году в Самаре, тогда же начала развертывание первой в России и на тот момент четвертой в мире сети WiMax в Самарской, Ростовской, Ульяновской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Татарстан. В 2007 году компания приступила к строительству оптоволоконных сетей в Самарской области и в других регионах страны. Сегодня ГК "МетроМакс" оказывает услуги связи с помощью всех современных технологий и обслуживает более 30 тысяч абонентов.

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