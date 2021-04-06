Самарские поисковики отправятся в Южно-Сахалинск на "Вахту Памяти"

Председатель Самарской региональной общественной организации Центр школьных поисковых отрядов "Высота" Алеся Фидлер отправится в Южно-Сахалинск на открытие Всероссийской акции "Вахта Памяти".

Традиционно мероприятие посвящается старту полевого поискового сезона, а также становится площадкой для обсуждения развития молодежных проектов по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Оно пройдет с 15 по 18 апреля 2021 года.

Этот город был выбран неслучайно - поисковый сезон прошлого года был сложным и вместе с тем уникальным. Впервые за 30 лет были проведены масштабные поисковые работы на Сахалине.

В рамках торжественного открытия сезона 2021 года участники не только обменяются опытом, но также посетят основные достопримечательности Сахалинского края, в том числе места, связанные с периодом Второй мировой войны.

Проведение Всероссийской акции "Вахта Памяти" запланировано в очном и онлайн-форматах. Интернет-формат будет транслировать мероприятия с открытия для всех желающих в социальных сетях. Очно церемонию открытия планируют посетить порядка 200 представителей общественных объединений в сфере увековечения памяти о погибших при защите Отечества.

"Несмотря на то, что поисковые отряды школьников в Самарской области только начинают работу, я понимаю, насколько важно принимать участие в "Вахте Памяти", — говорит Алеся Фидлер. — Нам есть что позаимствовать у коллег, и есть чем поделиться от себя. С 2019 года мы вместе с директором средней школы № 1 пос. Смышляевка Алексеем Лариным и председателем регионального отделения "Поисковое движение России" Самарской области Евгением Ривкиндом вынашивали идею о создании центра школьных поисковых отрядов. В 2021 году идея приобрела конкретные очертания. И это огромный шаг в патриотическом воспитании ребят. Ведь мы не просто рассказываем о подвигах, мы вовлекаем школьников в активную деятельность, разжигаем в них стремление к преодолению трудностей, желание трудиться, воспитываем честность и гордость за свою Родину".

Напомним, что акция "Вахта Памяти" является частью федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование". Организаторами выступают ФГБУ "Роспатриотцентр" и ООД "Поисковое движение России".

Частью торжественных мероприятий становятся церемонии передачи личных вещей родственникам. Нередко личные вещи героя находят в одном регионе страны, а потомки солдата проживают совершенно в другом, но и тогда вещи передаются. Это связывает воедино историю и современность — как солдаты, призванные из разных уголков страны, сражались в одних полках, так и сегодня поисковики всей страны делают общее дело.