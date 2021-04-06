В Самаре планируют ежегодно ограничивать движение в дни религиозных праздников

Дептранс разработал проект постановления, согласно которому движение в городе будет ограничиваться в майские праздники – 2,9 и 11 числа, а также 19 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии Самары.

Самарский департамент транспорта разработал проект, связанный с временным ограничением движения в дни религиозных праздников и в День победы.

Ведомство провело анализ многолетних данных о перевозке пассажиров в дни религиозных праздников. На основании анализа чиновники предложили временно ограничить движение транспорта за исключением городских пассажирских маршрутов и спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны, машин с пропусками, утвержденными облГИБДД).

Ограничить движение планируется на следующих участках:

по ул. Авроры — от ул. Аэродромной до ул. Партизанской;

по ул. Аэродромной — от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;

по ул. Ставропольской — от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

по ул. Новосельской — от Уральского шоссе до Нижнего въезда в районе кладбища "Рубежное".

При этом в дептрансе отмечают, что движение на участке в районе автостанции "Аврора" ограничивать не будут из-за "перемещения большого количества пассажиров в дни перевозок — от 8930 до 22,6 тыс. человек, — и передвижения автобусов большой и средней вместимости (по 40 единиц в сутки) по маршрутам № 633 (автостанция "Аврора" — кладбище "Рубежное") и № 1293 (автостанция "Аврора" — кладбище "Южное")".

В ведомстве отметили, что на маршруте № 633 в дни религиозных праздников задействовано 22 единицы подвижного состава, которые выполняют 316 рейсов в день, перевозя от 5,5 до 15,4 тыс. жителей. На маршруте № 1293 в праздники работает 18 ед. состава, выполняя по 240 рейсов в день, перевозя от 3,3 до 7,2 тыс. человек.

Таким образом, считают чиновники дептранса, ограничение движения в районе автостанции "Аврора" необходимо для обеспечения стоянки и разворота автобусов.

По ул. Ставропольской ограничат движение, чтобы большой поток пешеходов безопасно перемещался к кладбищу "Металлург", а по ул. Новосельской — для организации безопасного разворота автобусов, посадки и высадки пассажиров маршрута № 633.

Напомним, в 2021 г. перевозка к самарским кладбищам будет осуществляться 2,9, 11 мая и 19 июня.