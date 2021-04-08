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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" дал рекомендации УК и ТСЖ по созданию комфортной температуры в доме

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с предстоящим повышением температуры наружного воздуха Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил в адрес эксплуатирующих организаций региона рекомендации, которые позволят избежать расходов на тепло. В частности, в силах управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) произвести регулировку режима теплоснабжения внутри многоквартирных домов, снизив температуру в помещениях до комфортной. "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что эффективная регулировка УК и ТСЖ систем теплопотребления позволит горожанам снизить размер платежей за отопление.

Напомним, что отопительный сезон при централизованном теплоснабжении завершается по решению органов муниципальной власти. Такое решение принимается администрациями городов после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд превышает +8°С.

Пока этот порог в Самарской области не достигнут, ТЭЦ и ГРЭС филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" продолжат отапливать многоквартирные жилые дома, предприятия и учреждения.

"За температуру внутри каждого конкретного дома отвечают управляющие организации. Если температура в помещениях избыточна, жильцам достаточно подать заявку в свою эксплуатирующую организацию на регулировку режима. Персонал УК и ТСЖ должен располагать необходимым оборудованием для корректировки температуры теплоносителя — сужающими устройствами, балансировочными клапанами, системами автоматического регулирования теплопотребления и прочим", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

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