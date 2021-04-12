Состоится Всероссийский конкурс лучших педагогических практик "Урок местного самоуправления"

21 апреля, в День местного самоуправления, в рамках Всероссийского конкурса лучших педагогических практик состоится "Урок местного самоуправления".
В мероприятии примут участие педагоги общеобразовательных учреждений и преподаватели высших учебных заведений Самарской области, а также других субъектов РФ.
Цель проекта, который успешно проводится с 2017 года, — вовлечение учащихся в муниципальные программы развития территорий, повышение компетентности обучающихся образовательных организаций в вопросах развития местного самоуправления и др. Участие в подобных практиках должно также помочь молодым гражданам осознать собственную роль в развитии местного сообщества, а также способствовать гражданскому воспитанию и формированию позиции личной ответственности за территорию проживания.
Основными организаторами выступают "Всероссийский Совет местного самоуправления", "Институт развития местных сообществ", "Государственный университет управления", "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения" при информационной поддержке медиа-холдинга "Регионы России".
Всероссийский конкурс проводится по результатам проведения в образовательных организациях Всероссийского "Урока местного самоуправления" в 3 этапа: заочный и очные. Заочный этап: подача заявок и материалов на Всероссийский конкурс. Очный этап состоится 23 апреля в Москве в формате презентаций образовательных программ и методик работ участников. Подведение итогов конкурса состоится в сентябре в рамках Всероссийского муниципального форума в Анапе.
К конкурсным материалам предъявляется ряд требований: работы должны соответствовать целям, задачам и теме Всероссийского конкурса. Особо отмечается творческий подход и оригинальность, возможность использования и тиражирования практик в образовательных организациях.
Направить заявку и материалы образовательных программ все желающие педагоги могут до 17 апреля по ссылке. Подробнее о конкурсе можно узнать здесь: www.irazvi.ru.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.