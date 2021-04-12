Состоится Всероссийский конкурс лучших педагогических практик "Урок местного самоуправления"

21 апреля, в День местного самоуправления, в рамках Всероссийского конкурса лучших педагогических практик состоится "Урок местного самоуправления".

В мероприятии примут участие педагоги общеобразовательных учреждений и преподаватели высших учебных заведений Самарской области, а также других субъектов РФ.

Цель проекта, который успешно проводится с 2017 года, — вовлечение учащихся в муниципальные программы развития территорий, повышение компетентности обучающихся образовательных организаций в вопросах развития местного самоуправления и др. Участие в подобных практиках должно также помочь молодым гражданам осознать собственную роль в развитии местного сообщества, а также способствовать гражданскому воспитанию и формированию позиции личной ответственности за территорию проживания.

Основными организаторами выступают "Всероссийский Совет местного самоуправления", "Институт развития местных сообществ", "Государственный университет управления", "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения" при информационной поддержке медиа-холдинга "Регионы России".

Всероссийский конкурс проводится по результатам проведения в образовательных организациях Всероссийского "Урока местного самоуправления" в 3 этапа: заочный и очные. Заочный этап: подача заявок и материалов на Всероссийский конкурс. Очный этап состоится 23 апреля в Москве в формате презентаций образовательных программ и методик работ участников. Подведение итогов конкурса состоится в сентябре в рамках Всероссийского муниципального форума в Анапе.

К конкурсным материалам предъявляется ряд требований: работы должны соответствовать целям, задачам и теме Всероссийского конкурса. Особо отмечается творческий подход и оригинальность, возможность использования и тиражирования практик в образовательных организациях.

Направить заявку и материалы образовательных программ все желающие педагоги могут до 17 апреля по ссылке. Подробнее о конкурсе можно узнать здесь: www.irazvi.ru.