Объявлен старт регистрации на форум "iВолга 2021"

Молодёжный форум "iВолга" в 2021 году вновь пройдет в традиционном оффлай-формате на территории Мастрюковских озёр в Самарской области с 23 по 31 июля. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев в ходе семинара-совещания с руководителями органов власти, реализующих молодежную политику в регионах округа, и представителями дирекции форума.

"Форум в этом году пройдет в девятый раз. Самарская область не первый год подтверждает свой профессионализм не только с точки зрения организации окружного мероприятия, но и формирования ключевых подходов и направлений в реализации молодёжной политики, задавая основные тренды", — отметил Олег Машковцев.

Форум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, под патронатом полпреда в ПФО. Организатором форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

"Форум каждый год набирает авторитет, силу, знания, энергию, и я очень рад, что этот форум ПФО проходит именно на Самарской земле, — отмечал глава региона Дмитрий Азаров, который ежегодно принимает участие в мероприятиях Форума, посещает образовательные площадки, лично общается с руководителями смен и представителями из разных регионов страны.

По его мнению, самый главный эффект молодёжного форума происходит тогда, когда участники возвращаются в свои города, посёлки и реализуют проекты, причём не только свои, но и те, которые они взяли на вооружение в рамках Форума как лучший опыт других регионов: "Сегодня эта большая команда "iВолги", которая формируется на протяжении многих лет, уверен, создаёт очень успешное будущее развития Приволжского федерального округа".

Регистрация на форум стартовала 13 апреля, к участию приглашаются жители Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (приём заявок на сайте https://ivolgaforum.ru/). В этом году Форум планирует принять очно 2 тысячи человек при строгом соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

В ходе совещания было особо подчеркнуто, что в период работы Форума организаторами будет обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, питания и реализации программы в условиях проводимой работы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В 2021 г. Форум сохранит и дистанционный формат, который прошёл успешную апробацию в период пандемии. Таким образом, отдельные образовательные программы будут доступны большему количеству его участников. Новое направление грантовой поддержки — гранты на личностное и профессиональное развитие. Общий грантовый фонд окружного конкурса в этом году составляет 9 млн рублей. За время проведения Форума уже более 300 молодёжных инициатив "iВолги" получили грантовую поддержку в размере более 56 млн рублей.

Новшества коснутся не только формирования образовательных программ и эпидтребований, но и благоустройства территории палаточного лагеря форума. "От нас потребуется совершенствование материально-технической базы. Значительные средства запланированы, чтобы обновить палаточный лагерь, сделать его современным, с меньшим количеством проживающих. Особое внимание уделим инклюзивному городку", - сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.