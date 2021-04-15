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Экономика и бизнес

Forum.Digital Oil&Gas, посвященный новым возможностям в нефтегазовом секторе, пройдет 28 мая

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Forum.Digital Oil&Gas, который пройдет 28 мая 2021 года, обсудят инновационные возможности для бизнеса в нефтегазовом секторе. Цифровые технологии открывают широкие перспективы для оптимизации процессов нефтегазовой отрасли, в частности значительную экономию финансовых ресурсов и ускорение производственных операций.

Нефтегазовая промышленность является одной из отраслей, интенсивно развивающей цифровые технологии. Сегодня инновации внедряются на каждом этапе разработки месторождений: от геологоразведки и бурения скважин до эксплуатации месторождений и поддержания экологии. Одна из причин, подтолкнувших бизнес к цифровизации, усложнение добычи природных ресурсов. С каждым годом происходит постепенное исчерпание запасов разрабатываемых месторождений, падают объемы добычи нефти в традиционных нефтедобывающих регионах, увеличивается себестоимость добычи, растут риски невыполнения планируемых показателей разработки.

В эпоху Индустрии 4.0 избежать негативных последствий нефтегазовому сектору помогает искусственный интеллект. Проекты с применением ИИ значительно повышают эффективность производственных процессов. Цифровые системы, применяемые ведущими компаниями отрасли, позволяют проводить анализ данных при разведке в 6 раз быстрее и на 30% точнее, увеличивают эффективность проходки с пласта с 90% до 95%, уменьшают количество нерентабельных обработок на 50%.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил: "Государство серьезно подходит к вопросу цифровизации нефтегазовой отрасли, но важно отметить и инициативу со стороны бизнеса. Российские нефтегазовые компании в полной мере осознают преимущества цифры и не только готовы к сотрудничеству с государством и вложениям в развитие "умных технологий", но и к самостоятельной разработке инновационных проектов для своей отрасли. Пилотные проекты, реализуемые нефтедобывающими компаниями ("Газпром нефть", "Роснефть", "Татнефть", "Лукойл") в последние годы, показали особую эффективность применения методов искусственного интеллекта в процессах разведки месторождений и добычи".

Цифровизация нефтегазовой отрасли набирает обороты, и в этом отрасли необходима поддержка государства. На текущий момент уже имеется более 20 различных инструментов поддержки технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Работа по усовершенствованию мер государственной поддержки ведется минэнерго совместно с минпромторгом и минцифры и представителями отраслевых нефтегазовых и энергетических компаний. В этом году ожидается представление в Правительство Российской Федерации концепции и "дорожной карты" по роботизации нефтегазовой отрасли, разработанной минэнерго совместно с Центром компетенций по робототехнике ПАО "Газпром нефти" и другими лидерами отрасли. Одним из основных документов в этой сфере является Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2019 года № 1598 "О государственной поддержке цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы".

Член Общественного совета Министерства экономического развития РФ, Член Совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев утверждает, что "инвестиции в цифровизацию очень выгодны для нефтегазового сектора и для бюджета страны в целом". По прогнозам минэнерго, суммарный эффект от реализации цифровой трансформации к 2035 году оценивается в более чем 700 млрд руб. в год, что достигается за счет снижения затрат на разведку и добычу на 10-15%, сроков вводов в эксплуатацию объектов — на 40%.

В сложном процессе цифрового перехода поддержать диалог между бизнесом и государством смогут участники Forum.Digital Oil&Gas. Форум дает широкие возможности для обмена опытом и обзора мировых технологических трендов в нефтегазовой отрасли, презентации лучших кейсов и решений по цифровизации отрасли от ведущих IT-интеграторов и нефтегазовых компаний, знакомства с перспективными startup-проектами.

Зарегистрироваться и подать заявку на участие в Forum.Digital Oil&Gas можно на сайте: forum.digital/oilandgas2021.

Фонд развития цифровой экономики — институт цифровой трансформации, который оказывает содействие в масштабировании и инкорпорировании отечественных цифровых решений, росте капитализации корпораций посредством цифровизации, а также создает площадки для презентации цифровых решений и обмену кейсов их интеграции.

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