Тольяттинский государственный университет приглашает на День открытых дверей

В опорном Тольяттинском государственном университете (ТГУ) состоится День открытых дверей. Он пройдет 16 апреля в режиме онлайн.

Всем, кто в этом году планирует поступить в высшее учебное заведение, расскажут:

чему учат в ТГУ;

как выбрать образование для жизни;

как стать настоящим членом FamilyТГУ;

как и когда поступать;

сколько бюджетных мест;

как стать технологическим предпринимателем уже с 1-го курса;

как зарабатывать на своих идеях;

как сделать студенческие годы самым ярким периодом.

День открытых дверей онлайн будет проходить на YouTube-канале "ТОЛК ТВ" и в группе "Абитуриенты ТГУ|Тольяттинский госуниверситет" во "ВКонтакте" 16 апреля 2021 года. Начало в 15:00.