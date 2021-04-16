Самарским школьникам расскажут о самых интересных и перспективных профессиях

21-23 апреля в формате онлайн-марафона состоится четвертый фестиваль STEM-профессий Qubit, организованный командой Smart Course в партнерстве с фондом "Арконик" в рамках профориентационной программы "ЛюбиДелай". К участию в нем приглашаются самарские школьники, которые интересуются современными востребованными профессиями, а также родители и учителя, помогающие подросткам сделать выбор профессионального пути. Познакомиться с программой фестиваля, легко и быстро зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте qubitfest.com.

Участники Qubit получат представление о специальностях направления STEM (оно включает биоинженерию, компьютерные науки, геологию, астрофизику и т. д.), узнают, где их получить в Самаре. Кроме того, ребята пообщаются онлайн с интересными спикерами — представителями российских вузов, образовательных организаций, аналитиками рынка труда.

Одним из главных гостей фестиваля Qubit станет руководитель проекта "Атлас новых профессий" Дмитрий Судаков. Уже много лет он следит за ситуацией на рынке труда и пробует определить, какие актуальные профессии следует выбирать нынешней молодежи. Главный результат работы Дмитрия и его команды — "Атлас новых профессий". Его составляют специально для подростков, поэтому он написан простым и живым языком.

По приглашению фонда "Арконик" на фестивале выступят два международных спикера. Это Арне Росберг, который имеет докторскую степень по материаловедению в Ганноверском университете, и Элла Наз Фаранийа, специалист по технико-экономическому анализу в аэрокосмической отрасли Arconic в Европе. Их биографии — это истории молодых ученых, чьи компетенции необходимы при разработке конкретных изделий в сфере STEM.

В числе спикеров профориентационного фестиваля — представитель Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ Иван Ниненко, директор по акселерационным программам АНО "Институт регионального развития" Даниил Бажин, сотрудник самарского Политеха Алексей Пимерзин, победитель конкурса "УМНИК-2020" Николай Павлов и инженер центра беспилотных систем Самарского университета им. С. П. Королева Давид Овакимян. С их помощью самарские школьники узнают, где можно освоить STEM-профессии, как работает человеческий мозг и тестируются сервисы искусственного интеллекта, как создают современные беспилотники и многое другое.

Увидеть выступление любого спикера и задать ему вопрос можно будет онлайн. Время работы фестиваля — с 14:30 до 17:15, что удобно для старшеклассников, которые учатся в первую смену.

Стать участником всех мероприятий фестиваля максимально просто: необходимо пройти на официальный сайт по ссылке qubitfest.com, нажать кнопку "Регистрация" и заполнить несколько полей, указав свои данные. Это займет всего несколько минут.

Встречаемся 21–23 апреля на Qubit!

Организатор фестиваля — Smart Course при финансовой поддержке фонда "Арконик". Партнеры — Центр содействия инновациям в обществе "СОЛь", "Атлас новых профессий".