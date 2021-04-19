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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VII Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету — 2021"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 апреля 2021 года начнется прием работ на VII Всероссийский конкурс "Спасибо интернету — 2021", организованный ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России (ПФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта "Азбука интернета".

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

  • "Портал gosuslugi.ru: мой опыт";
  • "Мои интернет-достижения";
  • "Интернет-предприниматель, интернет-работодатель";
  • "Моя общественная интернет-инициатива";
  • "Мой интернет-проект";
  • "Я — интернет-звезда".

Цели конкурса:

  • повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
  • содействие в вопросах занятости "молодых пенсионеров";
  • формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
  • определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
  • выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;
  • продвижение обучающего портала "Азбука интернета".

Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2021 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители "Ростелекома", ПФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Программа "Азбука интернета" и Всероссийский конкурс "Спасибо интернету" набирают всё большую популярность. Так, в 2015 году в нем приняло участие более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации "Самый активный регион" стал Красноярский край: от пенсионеров этого региона поступило более 10% работ.

На пятый конкурс "Спасибо интернету — 2019" было подано свыше 4 500 заявок из 79 регионов. 81% работ подали жители средних и малых городов, а также сельских районов.

Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году, участие в шестом конкурсе приняло на 10 человек больше, чем в 2019 году. Возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет. Самым активным регионом несколько лет подряд признается Республика Татарстан, откуда уже традиционно поступает более 15% конкурсных работ.

Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе "Конкурсные работы".

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