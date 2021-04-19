19 апреля 2021 года начнется прием работ на VII Всероссийский конкурс "Спасибо интернету — 2021", организованный ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России (ПФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта "Азбука интернета".
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.
Номинации конкурса:
- "Портал gosuslugi.ru: мой опыт";
- "Мои интернет-достижения";
- "Интернет-предприниматель, интернет-работодатель";
- "Моя общественная интернет-инициатива";
- "Мой интернет-проект";
- "Я — интернет-звезда".
Цели конкурса:
- повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
- содействие в вопросах занятости "молодых пенсионеров";
- формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
- определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
- выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;
- продвижение обучающего портала "Азбука интернета".
Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2021 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители "Ростелекома", ПФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
Программа "Азбука интернета" и Всероссийский конкурс "Спасибо интернету" набирают всё большую популярность. Так, в 2015 году в нем приняло участие более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации "Самый активный регион" стал Красноярский край: от пенсионеров этого региона поступило более 10% работ.
На пятый конкурс "Спасибо интернету — 2019" было подано свыше 4 500 заявок из 79 регионов. 81% работ подали жители средних и малых городов, а также сельских районов.
Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году, участие в шестом конкурсе приняло на 10 человек больше, чем в 2019 году. Возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет. Самым активным регионом несколько лет подряд признается Республика Татарстан, откуда уже традиционно поступает более 15% конкурсных работ.
Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе "Конкурсные работы".
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!