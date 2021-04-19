Вечер современной поэзии пройдет в "Космопорте"

21 апреля в ТРК "Космопорт" в 17-30 часов пройдет поэтический вечер. Кибер-поэтическое пространство заполнят стихи современных авторов.

Технологии будущего входят в нашу жизнь стремительными шагами, и мы принимаем эти условия игры. Однако каждый из нас помнит, что в начале было слово. "Космопорт" предлагает объединить технологии и поэзию и погрузиться в эти два мира с головой.

Ведущий Дмитрий Рубин представит публике авторов современной поэзии: Романа Мнацаканова и Евгения Козаченко. Хедлайнер вечера — одна из самых читаемых поэтесс Рунета Сола Монова, которая пишет о любви в эпоху потребления.