Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс "Лидеры России"

26 апреля на сайте лидерыроссии.рф закроется регистрация на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России" — флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". Осталось несколько дней, в которые конкурсанты могут заполнить биографическую анкету и загрузить видеоинтервью в личный кабинет.
Главное отличие этого сезона конкурса — новые специализации "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура" и "Информационные технологии".
8 апреля к ним добавился трек "Студенты" (для тех, у кого еще нет управленческого опыта). 14 апреля стартовал трек "Международный" (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).
"Мы призываем конкурсантов не откладывать это на последний момент и выполнить задания своевременно", — сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.
Видеоинтервью является обязательным оценочным заданием регистрационного этапа, по результатам оценки которого будет приниматься решение о допуске в дистанционный этап. В ходе видеоинтервью участникам необходимо ответить на два вопроса: какая цель участия в конкурсе и какое главное профессиональное достижение в жизни? Продолжительность интервью — от 30 секунд до 3 минут.
Следующий шаг после регистрации — это дистанционный этап. Здесь участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты могут пройти тесты от партнеров проекта.
Победители четвертого конкурса "Лидеры России" получат 1 млн руб. на повышение своей квалификации, а также возможность получить в наставники лучших управленцев страны.
Программа наставничества в четвертом конкурсе "Лидеры России" расширится, и с конкурсантами будут работать больше сотни ведущих управленцев страны: политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и многие другие. В каждом треке будут свои наставники — эксперты в той области, которой посвящена специализация.
Дополнительная информация на официальном сайте лидерыроссии.рф.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули