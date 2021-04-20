Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс "Лидеры России"

26 апреля на сайте лидерыроссии.рф закроется регистрация на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России" — флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". Осталось несколько дней, в которые конкурсанты могут заполнить биографическую анкету и загрузить видеоинтервью в личный кабинет.

Главное отличие этого сезона конкурса — новые специализации "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура" и "Информационные технологии".

8 апреля к ним добавился трек "Студенты" (для тех, у кого еще нет управленческого опыта). 14 апреля стартовал трек "Международный" (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

"Мы призываем конкурсантов не откладывать это на последний момент и выполнить задания своевременно", — сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Видеоинтервью является обязательным оценочным заданием регистрационного этапа, по результатам оценки которого будет приниматься решение о допуске в дистанционный этап. В ходе видеоинтервью участникам необходимо ответить на два вопроса: какая цель участия в конкурсе и какое главное профессиональное достижение в жизни? Продолжительность интервью — от 30 секунд до 3 минут.

Следующий шаг после регистрации — это дистанционный этап. Здесь участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты могут пройти тесты от партнеров проекта.

Победители четвертого конкурса "Лидеры России" получат 1 млн руб. на повышение своей квалификации, а также возможность получить в наставники лучших управленцев страны.

Программа наставничества в четвертом конкурсе "Лидеры России" расширится, и с конкурсантами будут работать больше сотни ведущих управленцев страны: политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и многие другие. В каждом треке будут свои наставники — эксперты в той области, которой посвящена специализация.

Дополнительная информация на официальном сайте лидерыроссии.рф.