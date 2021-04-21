16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Муниципалитетам Самарской области презентуют концепцию молодежного форума "iВолга" Объявлен старт регистрации на форум "iВолга 2021" Самарская область победила в двух номинациях фестиваля "Театральное Приволжье" Форум "iВолга" в 2021 году планируется провести вновь на Мастрюковских озерах Управленцы-стажеры РАНХиГС обсудили молодежную политику Тольятти

Молодежная политика Общество

Муниципалитетам Самарской области презентуют концепцию молодежного форума "iВолга"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 22 апреля, представители муниципалитетов и руководители территориальных управлений минобра встретятся с дирекцией Молодежного форума ПФО "iВолга".

На встрече участникам презентуют концепцию форума 2021 года: образовательную программу, информационную кампанию, культурно-спортивного направление и грантовые конкурсы, которые ожидают резидентов на форуме.

Участники форума в 2021 г. смогут выбрать одну из семи образовательных смен: "Наука и технологии", "Добролайф", "Место жительства", "Мой бизнес", "Управляй будущим", "Школа студенческой весны "ArtВолга", Смена-лаборатории "Практика". Также в образовательную программу в этом году войдёт курс развития SoftSkills, специальные тренинговые смены, площадки OpenSpace, а также спец-направления: "Детская iВолга", "Государственная молодежная политика", "Инклюзивный городок" и "Волонтеры серебряного возраста".

Полученную информацию представители муниципалитетов смогут использовать для привлечения молодежи к участию в форуме. Отмечается, что самарская делегация на iВолге каждый год становится самой многочисленной и 2021 год не станет исключением.

В этом году форум вновь пройдет в оффлайн формате на территории Мастрюковских озер с 23 по 31 июля. Регистрация стартует с 13 апреля, к участию приглашаются жители России в возрасте от 18 до 35 лет. Форум планирует принять очно 2 тыс. человек. В ходе проведения форума организаторами будет обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, питания и реализации программы в условиях распространения коронавирусной инфекции (Covid-19), в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, действующими на момент проведения iВолги.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2