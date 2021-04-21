Муниципалитетам Самарской области презентуют концепцию молодежного форума "iВолга"

В четверг, 22 апреля, представители муниципалитетов и руководители территориальных управлений минобра встретятся с дирекцией Молодежного форума ПФО "iВолга".
На встрече участникам презентуют концепцию форума 2021 года: образовательную программу, информационную кампанию, культурно-спортивного направление и грантовые конкурсы, которые ожидают резидентов на форуме.
Участники форума в 2021 г. смогут выбрать одну из семи образовательных смен: "Наука и технологии", "Добролайф", "Место жительства", "Мой бизнес", "Управляй будущим", "Школа студенческой весны "ArtВолга", Смена-лаборатории "Практика". Также в образовательную программу в этом году войдёт курс развития SoftSkills, специальные тренинговые смены, площадки OpenSpace, а также спец-направления: "Детская iВолга", "Государственная молодежная политика", "Инклюзивный городок" и "Волонтеры серебряного возраста".
Полученную информацию представители муниципалитетов смогут использовать для привлечения молодежи к участию в форуме. Отмечается, что самарская делегация на iВолге каждый год становится самой многочисленной и 2021 год не станет исключением.
В этом году форум вновь пройдет в оффлайн формате на территории Мастрюковских озер с 23 по 31 июля. Регистрация стартует с 13 апреля, к участию приглашаются жители России в возрасте от 18 до 35 лет. Форум планирует принять очно 2 тыс. человек. В ходе проведения форума организаторами будет обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, питания и реализации программы в условиях распространения коронавирусной инфекции (Covid-19), в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, действующими на момент проведения iВолги.