Студентам ТГУ расскажут про правосубъектность роботов

23 апреля старший вице-президент по правовым и административным вопросам Фонда Сколково Николай Аверченко прочтет студентам института права (ИП) Тольяттинского государственного университета (ТГУ) лекцию на тему "Роботы: от правообъектности к правосубъектности".

Лектор — председатель профессионального совета ИП ТГУ — представит свой взгляд как цивилиста (цивилистика — наука гражданского права) на ситуацию, когда робот становится субъектом правоотношения.

Сегодня с растущими темпами научно-технического прогресса и всеобщим трендом информатизации и цифровизации это все более актуально. На основе правовых норм носителями юридических прав и обязанностей в рамках конкретных правоотношений иногда могут быть именно роботы как результат развития технологий искусственного интеллекта.

Лекция пройдет в лектории молодежного медиахолдинга ТГУ ауд. Г-202 (ул. Белорусская, 14). Начало в 14:00. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Подключиться к онлайн-трансляции лекции можно будет по ссылке.