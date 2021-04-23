Заявки на онлайн-шествие "Бессмертный полк" будут проходить предварительную модерацию

9 мая по всей стране пройдет шествие "Бессмертного полка онлайн". Прием заявок стартовал на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе "Банк Памяти", а также в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Поданные на онлайн-шествие заявки будут проходить предварительную модерацию, причем на страже безопасности ресурса в этот раз стоят не только люди, но и программы: "Злоумышленники, которые хотят дискредитировать память героев, не смогут это сделать: специально созданная нейросеть будет автоматически распознавать лица и не позволит пропустить "вброс".

После проверки нейросетью последует второй этап проверки — вручную", — рассказал представитель партнера проекта, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк Владислав Крейнин.

Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Сергей Макаров напомнил, что в этом году законодательно установлена повышенная уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Это штрафы до 3–5 млн рублей, максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. "Я обращаю внимание тех, кто ради шутки или из каких-то других соображений хочет осквернить ряды Бессмертного полка. Пусть основательно подумают, готовы ли они понести наказание, предусмотренное законом", — отметил Сергей Макаров.

"В этом году каждый регион сможет образно выражаясь "пройти" в своей колонне, т. е. в процессе подачи анкет будет формироваться отдельная колонна Самарской области. Поэтому я приглашаю своих земляков принять активное участие в шествии Бессмертный полк в формате онлайн. Конечно, ничто не заменит "живой" истории, когда люди идут с портретами своих ветеранов бок о бок в огромной реке Бессмертного полка, и мы надеемся, что эпидемиологическая обстановка нам позволит 24 июня пройти с портретами наших дедов единым маршем", — прокомментировала руководитель регионального штаба "Бессмертный полк России" в Самарской области Светлана Прилепская.