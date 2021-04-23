Заявки на онлайн-шествие "Бессмертный полк" будут проходить предварительную модерацию

9 мая по всей стране пройдет шествие "Бессмертного полка онлайн". Прием заявок стартовал на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе "Банк Памяти", а также в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.
Поданные на онлайн-шествие заявки будут проходить предварительную модерацию, причем на страже безопасности ресурса в этот раз стоят не только люди, но и программы: "Злоумышленники, которые хотят дискредитировать память героев, не смогут это сделать: специально созданная нейросеть будет автоматически распознавать лица и не позволит пропустить "вброс".
После проверки нейросетью последует второй этап проверки — вручную", — рассказал представитель партнера проекта, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк Владислав Крейнин.
Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Сергей Макаров напомнил, что в этом году законодательно установлена повышенная уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Это штрафы до 3–5 млн рублей, максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. "Я обращаю внимание тех, кто ради шутки или из каких-то других соображений хочет осквернить ряды Бессмертного полка. Пусть основательно подумают, готовы ли они понести наказание, предусмотренное законом", — отметил Сергей Макаров.
"В этом году каждый регион сможет образно выражаясь "пройти" в своей колонне, т. е. в процессе подачи анкет будет формироваться отдельная колонна Самарской области. Поэтому я приглашаю своих земляков принять активное участие в шествии Бессмертный полк в формате онлайн. Конечно, ничто не заменит "живой" истории, когда люди идут с портретами своих ветеранов бок о бок в огромной реке Бессмертного полка, и мы надеемся, что эпидемиологическая обстановка нам позволит 24 июня пройти с портретами наших дедов единым маршем", — прокомментировала руководитель регионального штаба "Бессмертный полк России" в Самарской области Светлана Прилепская.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.