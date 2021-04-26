В СГЭУ стартовала программа "Стартап как диплом"

"Стартап как диплом" — относительно новый формат защиты в российских вузах. Вместо научной работы или магистерской диссертации выпускники могут представить свой стартап. Главным условием участия в проекте является соответствие компетенций студента его роли в команде стартапа.

Программа "Стартап как диплом" направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства, а также на поддержку бизнеса, находящегося на начальной стадии. Выпускная квалификационная работа (ВКР) может быть представлена как в виде идеи, так и реализованного бизнес-проекта, созданного выпускниками с юридическими лицами и сформированной командой.

Основное отличие стартапа как диплома в том, что студенты во время учебы, одни или в команде, создают реальный бизнес, а в конце защищают его показатели перед представителями инновационной экосистемы, в том числе потенциальными инвесторами. Такой формат хорош еще тем, что позволяет вовлекать студентов совершенно разных направлений: в одной команде могут оказаться менеджеры, программисты, биологи.

Согласно проведенному опросу, такой формат защиты оказался очень востребованным среди выпускников СГЭУ. Более 70% студентов выразили желание реализовать себя в предпринимательской деятельности, а 42% студентов выпускных курсов захотели стать участникам программы "Стартап как диплом". На выпускных курсах 48% обучающихся уже имеют идею (проект, бизнес-план), который, по их мнению, может принести доход, но только у 17% существует команда для реализации идеи.

Наиболее привлекательными для запуска стартап-проектов студентами были отмечены сферы питания, образования, интернет-инфраструктура и маркетинговые услуги.

Государство в целом тоже поддерживает эту инициативу. Так, Минобрнауки объявил, что будет внедрять формат "Стартап как диплом" в 40 российских вузах к 2021 году.

В СГЭУ есть все условия для успешной реализации студенческого стартапа: организованы образовательные интенсивы и акселерационные программы, собственная стартап-школа, создана инфраструктура молодежного предпринимательства, команда профессионалов в области проектного управления и экспертов, среди которых действующие предприниматели, аналитики и менеджеры Венчурного фонда Самарской области, частные инвесторы и трекеры акселерационных программ.

В 2020 году более 1500 обучающихся университета приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие проектных и предпринимательских компетенций. Это программы поддержки и акселерации проектов, мастер-классы, проектно-образовательные интенсивы, форсайт-сессии, марафоны генерации бизнес-идей.

На IX Всероссийском образовательном конкурсе по молодежному предпринимательству "Инноград: компетенции будущего" от СГЭУ были представлены проекты студентов 3 курса образовательных программ "Предпринимательское дело" и "Менеджмент организации": многофункциональное мобильное приложение "Student life", мобильное приложение "БЕЗPROBLEM". Авторитетное жюри конкурса рекомендовало вывод на рынок заявленной бизнес-идеи с рядом доработок. Представленный на конкурс проект "Безопасные переноски для животных" стал победителем, а наставник проекта — доцент Альфия Салькина получила награду в номинации "Молодой наставник".

Студентами университета на региональный этап конкурса инновационных проектов Startup Tour-2021 было представлено три проекта. Все они получили высокую оценку на первичном этапе отбора. Внешние эксперты конкурса отметили, что у проектов высокий потенциал реализации на территории Самарской области.

На региональном форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", проходившем на площадке УТК СГЭУ, студентка 4 курса профиля "Менеджмент организации" заняла призовое место с проектом "Детский сад "ЭВРИКА".

Мария Гусева, проректор по научной работе и инновационной деятельности: "Со следующего учебного года в СГЭУ в основную образовательную программу всех направлений подготовки будут включены дисциплины, направленные на формирование востребованных у работодателя soft skills — это "Предпринимательское дело", "Проектное управление", "Командообразование". В обучении будут использованы симуляторы. В наших самых ближайших планах — совместные проекты со школьниками и участие в кубке Преактум-2021".