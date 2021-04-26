В СГЭУ стартовала программа "Стартап как диплом"

"Стартап как диплом" — относительно новый формат защиты в российских вузах. Вместо научной работы или магистерской диссертации выпускники могут представить свой стартап. Главным условием участия в проекте является соответствие компетенций студента его роли в команде стартапа.
Программа "Стартап как диплом" направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства, а также на поддержку бизнеса, находящегося на начальной стадии. Выпускная квалификационная работа (ВКР) может быть представлена как в виде идеи, так и реализованного бизнес-проекта, созданного выпускниками с юридическими лицами и сформированной командой.
Основное отличие стартапа как диплома в том, что студенты во время учебы, одни или в команде, создают реальный бизнес, а в конце защищают его показатели перед представителями инновационной экосистемы, в том числе потенциальными инвесторами. Такой формат хорош еще тем, что позволяет вовлекать студентов совершенно разных направлений: в одной команде могут оказаться менеджеры, программисты, биологи.
Согласно проведенному опросу, такой формат защиты оказался очень востребованным среди выпускников СГЭУ. Более 70% студентов выразили желание реализовать себя в предпринимательской деятельности, а 42% студентов выпускных курсов захотели стать участникам программы "Стартап как диплом". На выпускных курсах 48% обучающихся уже имеют идею (проект, бизнес-план), который, по их мнению, может принести доход, но только у 17% существует команда для реализации идеи.
Наиболее привлекательными для запуска стартап-проектов студентами были отмечены сферы питания, образования, интернет-инфраструктура и маркетинговые услуги.
Государство в целом тоже поддерживает эту инициативу. Так, Минобрнауки объявил, что будет внедрять формат "Стартап как диплом" в 40 российских вузах к 2021 году.
В СГЭУ есть все условия для успешной реализации студенческого стартапа: организованы образовательные интенсивы и акселерационные программы, собственная стартап-школа, создана инфраструктура молодежного предпринимательства, команда профессионалов в области проектного управления и экспертов, среди которых действующие предприниматели, аналитики и менеджеры Венчурного фонда Самарской области, частные инвесторы и трекеры акселерационных программ.
В 2020 году более 1500 обучающихся университета приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие проектных и предпринимательских компетенций. Это программы поддержки и акселерации проектов, мастер-классы, проектно-образовательные интенсивы, форсайт-сессии, марафоны генерации бизнес-идей.
На IX Всероссийском образовательном конкурсе по молодежному предпринимательству "Инноград: компетенции будущего" от СГЭУ были представлены проекты студентов 3 курса образовательных программ "Предпринимательское дело" и "Менеджмент организации": многофункциональное мобильное приложение "Student life", мобильное приложение "БЕЗPROBLEM". Авторитетное жюри конкурса рекомендовало вывод на рынок заявленной бизнес-идеи с рядом доработок. Представленный на конкурс проект "Безопасные переноски для животных" стал победителем, а наставник проекта — доцент Альфия Салькина получила награду в номинации "Молодой наставник".
Студентами университета на региональный этап конкурса инновационных проектов Startup Tour-2021 было представлено три проекта. Все они получили высокую оценку на первичном этапе отбора. Внешние эксперты конкурса отметили, что у проектов высокий потенциал реализации на территории Самарской области.
На региональном форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", проходившем на площадке УТК СГЭУ, студентка 4 курса профиля "Менеджмент организации" заняла призовое место с проектом "Детский сад "ЭВРИКА".
Мария Гусева, проректор по научной работе и инновационной деятельности: "Со следующего учебного года в СГЭУ в основную образовательную программу всех направлений подготовки будут включены дисциплины, направленные на формирование востребованных у работодателя soft skills — это "Предпринимательское дело", "Проектное управление", "Командообразование". В обучении будут использованы симуляторы. В наших самых ближайших планах — совместные проекты со школьниками и участие в кубке Преактум-2021".
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.