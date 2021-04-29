Виктор Акопьян: ПВГУС не будет объединен с другими вузами

Правительство региона не планирует проводить присоединение тольяттинского Поволжского государственного университета сервиса (ПВГУС) к какому-либо иному вузу. Об этом в четверг, 29 апреля, завил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян открывая экспертную сессию "Университет в образовательной системе региона: Точки роста", прошедшую на площадке университета.

"Четко обозначу позицию правительства и губернатора региона. Никаких мыслей по поводу того, что Поволжский государственный университет сервиса будет объединен, присоединен, реорганизован или каким-то иным образом трансформирован нет. На этом я ставлю большой восклицательный знак", — приводит слова министра пресс-служба вуза.

Тема возможного присоединения стала обсуждаться кулуарно некоторыми действующими и бывшими сотрудниками вуза, а также в ряде СМИ после того, как в декабре 2020 г. пост врио ректора ПВГУС заняла Любовь Выборнова, ранее работавшая в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева.