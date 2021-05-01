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Молодежная политика Общество

В Самаре прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Струковском парке 1 мая при поддержке партии "Единая Россия" прошел молодежный фестиваль #МирТрудМай, приуроченный к празднованию Дня Весны и Труда.

Фото: samara.er.ru

Первомай в Струковском парке открыли экстремальные виды спорта и интеллектуальная битва студенческих команд. Велотриал, паркур, скейтбординг, футбольный фристайл, черлидинг, роллер-спорт — продемонстрировать свои таланты смогли представители этих направлений.

Более сотни молодых людей собрались в Струковском парке, чтобы поддержать участников первомайского "Росквиза", увидеть выступление самарских экстрим-команд и стать участниками мастер-классов.

Под зажигательное выступление команд федерации черлидинга и роллеров танцевали даже медведи. Велотриал от "Адреналин Самара" также вызвал интерес: стать ассистентами в велотрюках решили не только активные молодые люди, но и девушки.

Мастер футбольного фристайла FreeMagic показал мастерство владения мячом и научил одного из самых юных участников фестиваля несложным футбольным приемам. На фестивале выступила команда паркура Across - их провожали бурными аплодисментами.

От спортивных и экстремальных развлечений ребята перешли к интеллектуальной битве. Свое знание истории Первомая продемонстрировали студенты самарских университетов, колледжей, представители общественных молодежных движений "За Волгу", "Волонтеры-медики" и болельщики футбольного клуба "Крылья Советов".

Самарский шоумен, ведущий молодежного фестиваля #МирТрудМай Александр Фадеев отметил, что здесь не просто собрались представители экстремальных и уличных видов спорта. "За этими трюками и прекрасными зрелищными выступлениями скрываются годы тренировок. Надеюсь, что молодежь и студенты, которые присутствуют на фестивале, понимают, что это — результат многочасового труда.  Именно труд позволил сейчас многим из тех, кто был на этой площадке, блеснуть своими талантами. Уверен, что многие из гостей фестиваля #МирТрудМай выберут для себя какой-то — не обязательно экстремальный — вид спорта, у ребят появятся новые увлечения", — отметил Александр Фадеев.
Шоумен считает, что существует множество интересных направлений, где молодые люди смогут проявить себя, а такие фестивали дают возможность продемонстрировать все разнообразие увлечений в спорте и жизни.

Первый молодежный фестиваль #МирТрудМай организован Самарским региональным отделением партии "Единая Россия", региональным советом сторонников партии при участии "Самарского Союза молодежи" и "Молодой гвардии Единой России".

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