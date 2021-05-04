Самарская область - в тройке лидеров ПФО по количеству анкет, поданных для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"

В Самарской области начинается завершающий этап приема заявок для участия в акции Памяти "Бессмертный полк онлайн". Самарская область пока занимает третье место по количеству зарегистрированных анкет в ПФО и 12 место среди 85 субъектов РФ.
Прием заявок на участие в акции "Бессмертный полк онлайн" стартовал 20 апреля и продлится вплоть до 9 мая. Только авторы анкет, присланных до 7 мая, получат уведомления в личном кабинете о времени прохождения своих героев в строю "Бессмертного полка онлайн". По завершении шествия эти пользователи смогут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения заявленного героя.
Чтобы принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн", нужно подать заявку на сайте проекта, через социальные сети ВК и "Одноклассники" или на сайте "Банк памяти". По всем вопросам работы проекта можно получить консультацию по телефону "горячей линии" 8 (800) 20-1945-0 или обратившись по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.
Краткая инструкция подачи заявки для участия в онлайн-шествии "Бессмертный полк":
- Зайдите на сайт.
- Нажмите на кнопку: "Принять участие".
- Выберете регион участия.
- Зарегистрируйтесь в проекте через e-mail либо номер телефона - получите код доступа к личному кабинету.
Также можно авторизоваться через аккаунт в социальных сетях "ВКонтакте", "Фейсбук", "Одноклассники".
Принять участие в проекте можно также через ресурс "Банк Памяти" на sber9may.ru и мини-приложения "Бессмертный полк" в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" - они доступны в разделе приложений этих социальных сетей.
- В личном кабинете введите фамилию, имя, отчество вашего героя, годы его жизни, прикрепите фотографию, а также добавьте свою фотографию.
Фотографии не должны весить более 5 мегабайт!
В личном кабинете можно воспользоваться возможностями редактирования фото.
- Нажмите кнопку подачи заявки и следите в личном кабинете за ее статусом.
Всего в личном кабинете участника можно разместить до 15 героев.
При размещении заявки до 7 мая Вы получите уведомление о времени прохождения вашего героя в онлайн-шествии.
По окончании трансляции в личном кабинете будет доступен для скачивания фрагмент с участием Вашего героя в "Бессмертном полку онлайн".