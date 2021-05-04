Самарская область - в тройке лидеров ПФО по количеству анкет, поданных для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"

В Самарской области начинается завершающий этап приема заявок для участия в акции Памяти "Бессмертный полк онлайн". Самарская область пока занимает третье место по количеству зарегистрированных анкет в ПФО и 12 место среди 85 субъектов РФ.

Прием заявок на участие в акции "Бессмертный полк онлайн" стартовал 20 апреля и продлится вплоть до 9 мая. Только авторы анкет, присланных до 7 мая, получат уведомления в личном кабинете о времени прохождения своих героев в строю "Бессмертного полка онлайн". По завершении шествия эти пользователи смогут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения заявленного героя.

Чтобы принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн", нужно подать заявку на сайте проекта, через социальные сети ВК и "Одноклассники" или на сайте "Банк памяти". По всем вопросам работы проекта можно получить консультацию по телефону "горячей линии" 8 (800) 20-1945-0 или обратившись по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.