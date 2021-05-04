16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область - в тройке лидеров ПФО по количеству анкет, поданных для участия в акции "Бессмертный полк онлайн" 120 молодых деревьев украсили Парк Победы в Кинеле Владимир Путин поручил реализовать социальные инициативы "Единой России" - выплаты беременным и кешбэк за детский отдых Дмитрий Азаров: "Обещаю поддерживать тех, кто сам что-то делает для своего двора и города" Евгений Чудаев претендует на депутатское кресло в губдуме

Власть и политика

Самарская область - в тройке лидеров ПФО по количеству анкет, поданных для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области начинается завершающий этап приема заявок для участия в акции Памяти "Бессмертный полк онлайн". Самарская область пока занимает третье место по количеству зарегистрированных анкет в ПФО и 12 место среди 85 субъектов РФ.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Прием заявок на участие в акции "Бессмертный полк онлайн" стартовал 20 апреля и продлится вплоть до 9 мая. Только авторы анкет, присланных до 7 мая, получат уведомления в личном кабинете о времени прохождения своих героев в строю "Бессмертного полка онлайн". По завершении шествия эти пользователи смогут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения заявленного героя.

Чтобы принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн", нужно подать заявку на сайте проекта, через социальные сети ВК и "Одноклассники" или на сайте "Банк памяти". По всем вопросам работы проекта можно получить консультацию по телефону "горячей линии" 8 (800) 20-1945-0 или обратившись по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.

Краткая инструкция подачи заявки для участия в онлайн-шествии "Бессмертный полк":
- Зайдите на сайт
- Нажмите на кнопку: "Принять участие".
- Выберете регион участия.
- Зарегистрируйтесь в проекте через e-mail либо номер телефона - получите код доступа к личному кабинету.
Также можно авторизоваться через аккаунт в социальных сетях "ВКонтакте", "Фейсбук", "Одноклассники".
Принять участие в проекте можно также через ресурс "Банк Памяти" на sber9may.ru и мини-приложения "Бессмертный полк" в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" - они доступны в разделе приложений этих социальных сетей.
- В личном кабинете введите фамилию, имя, отчество вашего героя, годы его жизни, прикрепите фотографию, а также добавьте свою фотографию.
Фотографии не должны весить более 5 мегабайт!
В личном кабинете можно воспользоваться возможностями редактирования фото.
- Нажмите кнопку подачи заявки и следите в личном кабинете за ее статусом.
Всего в личном кабинете участника можно разместить до 15 героев.
При размещении заявки до 7 мая Вы получите уведомление о времени прохождения вашего героя в онлайн-шествии.
По окончании трансляции в личном кабинете будет доступен для скачивания фрагмент с участием Вашего героя в "Бессмертном полку онлайн".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6