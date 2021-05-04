Победители разных сезонов проекта "Лидеры России" создали портал "Боевая слава"

Клуб "Эльбрус" в преддверии Великой Победы реализует проект - портал "Боевая слава". Это уникальный информационный ресурс - электронный банк документов, привязанный к карте боевых действий. Его создали победители разных сезонов проекта "Лидеры России" Борис Изюмов и Дмитрий Юрьев.

"Лидеры России" - самый масштабный проект для управленцев, не имеющий аналогов в мире. Участники получают возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться лично с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев.

Заявочная кампания 2021 г. продлена до 17 мая. Решение о продлении срока подачи анкет на участие было принято оргкомитетом проекта из-за качественных изменений конкурса, в частности, из-за увеличения количества тематических треков. Каждый претендент в 2021 г. может подать заявку, выбрав один из восьми треков: "Наука", "Здравоохранение", "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты", "Международный".

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте до 17 мая 23:59 по московскому времени.