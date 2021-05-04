Победители разных сезонов проекта "Лидеры России" создали портал "Боевая слава"

Клуб "Эльбрус" в преддверии Великой Победы реализует проект - портал "Боевая слава". Это уникальный информационный ресурс - электронный банк документов, привязанный к карте боевых действий. Его создали победители разных сезонов проекта "Лидеры России" Борис Изюмов и Дмитрий Юрьев.
"Лидеры России" - самый масштабный проект для управленцев, не имеющий аналогов в мире. Участники получают возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться лично с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев.
Заявочная кампания 2021 г. продлена до 17 мая. Решение о продлении срока подачи анкет на участие было принято оргкомитетом проекта из-за качественных изменений конкурса, в частности, из-за увеличения количества тематических треков. Каждый претендент в 2021 г. может подать заявку, выбрав один из восьми треков: "Наука", "Здравоохранение", "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты", "Международный".
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте до 17 мая 23:59 по московскому времени.
Последние комментарии
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)