"Единая Россия" устраивает поэтический флэшмоб, посвященный Великой Победе

В Самарской области пройдет всероссийский марафон чтения стихов о военном времени в память о подвиге советских солдат и героях Великой Отечественной войны.
Чтобы стать участником всероссийской акции, необходимо с 5 по 9 мая записать и выложить в соцсетях собственное прочтение любимого стихотворения о войне и поздравить ветеранов и пользователей соцсетей с праздником Великой Победы. Организаторы предлагают публиковать запись по 9 мая (включительно) в своем аккаунте в социальных сетях с хэштегами #строфаПобеды, #знатьчтобыпомнить, #ЕдинаяРоссия63.
Старт акции дали известные актеры, политики и общественные деятели, а об участии в акции уже заявили представители поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, литературных объединений, общественных движений и организаций — "Волонтеры Победы", "Союз женщин России".
Последние комментарии
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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)