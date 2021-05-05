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Власть и политика

"Единая Россия" устраивает поэтический флэшмоб, посвященный Великой Победе

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области пройдет всероссийский марафон чтения стихов о военном времени в память о подвиге советских солдат и героях Великой Отечественной войны.

Чтобы стать участником всероссийской акции, необходимо с 5 по 9 мая записать и выложить в соцсетях собственное прочтение любимого стихотворения о войне и поздравить ветеранов и пользователей соцсетей с праздником Великой Победы. Организаторы предлагают публиковать запись по 9 мая (включительно) в своем аккаунте в социальных сетях с хэштегами #строфаПобеды, #знатьчтобыпомнить,  #ЕдинаяРоссия63.

Старт акции дали известные актеры, политики и общественные деятели, а об участии в акции уже заявили представители поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, литературных объединений, общественных движений и организаций — "Волонтеры Победы", "Союз женщин России".

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