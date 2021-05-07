В Самаре временно изменится расписание движения троллейбусов

Это связано с ремонтом Московского шоссе, передает пресс-служба мэрии Самары.
В связи с началом производства работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по основному ходу на объекте "Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области — Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал"), расположенной в городском округе Самара. 1 этап" с 8 мая 2021 года будет скорректировано расписание движения троллейбусов всех маршрутов, следующих по Московскому шоссе. А именно:
— начало движения по Московскому шоссе — в 05:00;
— окончание движения по Московскому шоссе — до 22:00.
Данный график будет актуален в течение 14 календарных дней — то есть по 21 мая 2021 года на участке производства работ по Московскому шоссе от пересечения шоссе с улицей Мичурина до ТЦ "Империя".
За границами вышеуказанного участка троллейбусы будут работать по обычному регламенту.
Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".