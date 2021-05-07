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Общество

В Самаре временно изменится расписание движения троллейбусов

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Это связано с ремонтом Московского шоссе, передает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В связи с началом производства работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по основному ходу на объекте "Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области — Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал"), расположенной в городском округе Самара. 1 этап" с 8 мая 2021 года будет скорректировано расписание движения троллейбусов всех маршрутов, следующих по Московскому шоссе. А именно: 

— начало движения по Московскому шоссе — в 05:00;

— окончание движения по Московскому шоссе — до 22:00.

Данный график будет актуален в течение 14 календарных дней — то есть по 21 мая 2021 года на участке производства работ по Московскому шоссе от пересечения шоссе с улицей Мичурина до ТЦ "Империя". 

За границами вышеуказанного участка троллейбусы будут работать по обычному регламенту.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.

Гид потребителя

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