Дмитрий Азаров поручил проверить школы в связи с трагедией в Казани

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки региона совместно с главами муниципальных образований, а также ректорам вузов провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в образовательных организациях области в связи с трагедией в Казани.

Напомним, во вторник, 11 мая, при стрельбе в казанской школе № 175 погибли ученики восьмого класса и их учительница.

В связи с этим по поручению губернатора проверки соблюдения мер безопасности пройдут в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях дополнительного образования.

Глава региона направил соболезнования родным погибших и пострадавших на имя президента республики Рустама Минниханова.

"От имени Правительства Самарской области и жителей нашего региона, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, всем родным и близким погибших учеников и учителя школы в Казани.

Каждая человеческая жизнь бесценна, но когда обрывается жизнь ребенка — эта утрата ложится на сердце двойной тяжестью. Особенно горько, что эта страшная трагедия произошла в результате злого умысла совсем еще молодого человека. Каждый из нас, жителей Самарской области, воспринимает случившуюся трагедию как личную невосполнимую потерю. Вместе с семьями, друзьями, одноклассниками погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах этого чудовищного злодеяния. Вечная память погибшим, пострадавшим — скорейшего выздоровления!", — подчеркнул глава региона.