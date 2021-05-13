Охрана, рамки, воспитание: эксперты о том, как сделать школу безопасной

В связи с трагедией, произошедшей в школе Казани 11 мая, Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах, в регионах проводятся массовые проверки учебных заведений. Корреспондент портала "Волга Ньюс" спросил экспертов, о том, что необходимо предпринять, чтобы подобные ЧП не повторились.

Напомним, 11 мая около 9 утра 19-летний Ильназ Галявиев пришел с гладкоствольным ружьем в школу № 175, из которой выпустился в 2017 году. Он взорвал самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу. Погибло девять человек, семь из которых — дети.

Происшествие в Татарстане в очередной раз вызвало общественную дискуссию о проблемах безопасности в школе.

Председатель гордумы Самары Алексей Дегтев, в 1990–2018 гг. работавший директором средней общеобразовательной школы № 58, говорит о необходимости полного пересмотра обеспечения безопасности в учебных заведениях — от технического обеспечения до финансирования.

"Исходя из практики своей работы, могу сказать, что надо не усиливать меры безопасности в школах, а полностью менять подход к этому вопросу. В рамках федерального законодательства существует нормативное финансирование на каждого школьника, куда должны входить и вопросы безопасности", — отмечает Алексей Дегтев.

Он также указывает на то, что необходимо сделать качественное ограждение территорий: "Сейчас во многих учебных заведениях мы можем наблюдать сквозной проход через школьный двор посторонних людей. Кроме того, нужна система видеонаблюдения, охватывающая не только входную группу, но и периметр здания, и прилегающую территорию, учебные классы, служебные помещения, коридоры".

"За этим должен следить не пенсионер за столом, а специалисты на уровне Росгвардии и полиции. Необходимо организовать бригадные подряды: в то время как один охранник стоит на входе, другой обходит территорию школы. Современная система безопасности также подразумевает пропуск по пластиковым карточкам. Если бы все это работало безупречно, трагедии в Казани, возможно, не случилось", — считает спикер гордумы.

Он отмечает, что муниципалитет не имеет возможности финансировать весь этот комплекс мероприятий, и защита жизни и здоровья ребенка — это государственная задача.

"Случившееся в школе Казани должно в корне перевернуть сознание ответственных лиц — начиная от руководства школы и заканчивая руководством страны", — говорит Алексей Дегтев.

В областном родительском комитете "Доверие" также отмечают проблемы финансирования.

"Бюджет на охрану деньги не выделяет, а школьная администрация это не потянет. Тревожная кнопка оперативно не поможет. Что-то может измениться, если средства на охрану будет выделять федеральный либо региональный бюджет", — комментируют в комитете.

Эту же проблему выделяет и председатель Совета отцов Самарской области, депутат гордумы Самары Александр Чернышев.

"Руководитель школы буквально поставлен "между двух огней": он должен отвечать за безопасность, но эту безопасность никто не финансирует. Если директор будет собирать деньги с родителей, его накажут. Если он не будет выставлять охрану, его тоже накажут. Поэтому нужно пересмотреть управленческие функции. Нагрузку финансового обеспечения охраны должен взять на себя федеральный бюджет через субсидирование, чтобы эти деньги целевым способом доходили до руководителей образовательных учреждений", — считает он.

Александр Чернышев также допускает вариант, при котором охрана учебных заведений будет вменена в обязанности структур Росгвардии.

Он при этом подчеркивает, что самый мощный эффект всегда приносит профилактика — работа с молодежью: "Нужно увеличить количество часов работы с детьми именно в реальном пространстве".

О необходимости профессиональной охраны говорит и заместитель председателя Самарской губернской думы, председатель комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Юрий Шевцов.

При этом он отмечает, что нет одного решения, которое могло бы искоренить проблему. "Нужна совокупность мер. В том числе ужесточение условий получения, хранения, ношения оружия. В частности, необходимы возрастные ограничения. Сейчас во многих школах работа охраны обеспечивается за счет родителей, но необходимо бюджетное финансирование школ на охрану, безопасность здоровья детей", — говорит депутат.

По мнению председателя родительского комитета "Доверие" Оксаны Горбай, все эти меры не спасут ситуацию, пока не налажен диалог между органами власти, родителями и педагогами.

"Сейчас, на волне паники, будут предприниматься какие-то меры в отрыве от общественности, - считает она. - Необходимо всем причастным сесть за один стол и выявить проблемные места. Нельзя делать чью-ту личную идею по этому поводу калькой для всех образовательных учреждений. В каждой школе разная ситуация. Где-то подойдет дружинный формат, где-то — формат родительского контроля. Насколько целесообразно ставить рамки, ужесточать меры безопасности в сельской школе, где в каждом классе может учиться, к примеру, по шесть человек?".