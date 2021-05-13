16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В рамках форума iВолга впервые стартовал марафон проектов Областной минтруд увеличил финансирование на трудоустройство подростков Состоялся гала-концерт "Самарской студенческой весны-2021" Муниципалитетам Самарской области презентуют концепцию молодежного форума "iВолга" Объявлен старт регистрации на форум "iВолга 2021"

Молодежная политика Общество

В рамках форума iВолга впервые стартовал марафон проектов

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 13 мая, молодежный форум ПФО "iВолга 2021" запускает марафон проектов. Будущие его участники смогут пройти обучение, получить практические навыки и обратную связь от экспертов по своему проекту для участия в грантовых конкурсах форума.

В этом году традиционно в рамках iВолги пройдет конкурс проектов. Он включает
в себя два направления: Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе; Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи.

Для подготовки качественной заявки участниками, а также возможности получения новых знаний дирекция форума впервые подготовила специальный курс: "Марафон проектов". Он будет полезен как для тех, кто подает заявку для участия в конкурсе грантов Росмолодежи, так и для тех, кто хочет принять участие в конкурсе Фонда поддержки развития гражданского общества ПФО, а также для тех участников, кто пока только разрабатывает свой проект.

В течение нескольких недель участники марафона смогут разобраться: как писать проект и заполнять проектную заявку, как составлять бюджет, какие особенности есть у научных, социальных и бизнес-проектов.

По окончании марафона участники, которые будут на протяжении всего времени выполнять задания, получат обратную связь от экспертов и проект, готовый к участию в конкурсе грантов.

Марафон пройдет с 13 мая до 1 июля и будет состоять из 6 модулей. Участники могут выбрать для себя один из двух вариантов участия:
— уровень "Базовый" дает доступ к образовательным эфирам. Задача участника модуля — вовремя сдавать короткие онлайн-тесты после каждого модуля;
— уровень "Продвинутый" позволит максимально подготовить проект к конкурсам Форума. Эксперты iВолги ответят на вопросы и помогут понять, как развивать проект дальше. Помимо сдачи онлайн-тестов, необходимо выполнять практические задания после каждого модуля.

Присоединиться к марафону можно в любое время до его окончания. Для того, чтобы стать участником достаточно вступить в группу vk.com/ivolga_education и принимать участие в предлагаемых активностях. Те, кто выполнит 75% предложенных заданий, получит сертификат о прохождении.

Применить полученные знания участники смогут на молодежном форуме ПФО "iВолга-2021" с 23 по 31 июля. Чтобы попасть на Мастрюковские озера и получить возможность выиграть финансирование своего проекта, участникам необходимо подать заявку на форум до 25 мая на официальном сайте ivolgaforum.ru, а также пройти регистрацию в АИС "Молодежь России".

Обновленный форум "iВолга" в 2021 году возвращается в офлайн-формат. Он пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля. К участию приглашаются жители РФ в возрасте от 18 до 35 лет. Форум планирует принять очно 2 тыс. человек по 7 новым сменам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6