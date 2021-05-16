Коронавирусом в Самарской области 16 мая заразился еще 121 человек

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По данным портала стопкоронавирус.рф, в воскресенье, 16 мая, в регионе число заболевших COVID-19 выросло - заболел еще 121 человек, это на треть больше, чем днем ранее.