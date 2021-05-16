Коронавирусом в Самарской области 16 мая заразился еще 121 человек

По данным портала стопкоронавирус.рф, в воскресенье, 16 мая, в регионе число заболевших COVID-19 выросло - заболел еще 121 человек, это на треть больше, чем днем ранее.
Новыми жертвами коронавируса в 63-м регионе стали еще 15 пациентов, выздоровели 107 жителей Самарской губернии.
Всего с начала пандемии в Самарской области заболело 63 296 человек, выздоровело 60 434 человека, скончалось 1 722 человека.
В России за последние сутки заболело 8 554 человека, выздоровело 8573 человека, скончался 391 человек.
Всего в РФ за время пандемии заболело 4 940 245 человек, выздоровело 4 556 073 человека, скончалось 115 871 человек.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.